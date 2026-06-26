В подмосковном ЖК «Пригород Лесное» построили два дома на 939 квартир

26 июня 2026, 10:00

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Ещё два корпуса с 939 квартирами построили в составе жилого комплекса «Пригород Лесное» на территории Ленинского городского округа. Оба дома получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Общая площадь новостроек составляет около 40 тысяч квадратных метров.





«Дома представляют собой здания переменной этажности от 12 до 17 этажей. Квартиры там представлены в разных планировках — от студий до трёхкомнатных. Есть варианты с постирочными, гардеробными и балконами», — говорится в сообщении.