В подмосковном ЖК «Пригород Лесное» построили два дома на 939 квартир
Ещё два корпуса с 939 квартирами построили в составе жилого комплекса «Пригород Лесное» на территории Ленинского городского округа. Оба дома получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Общая площадь новостроек составляет около 40 тысяч квадратных метров.
«Дома представляют собой здания переменной этажности от 12 до 17 этажей. Квартиры там представлены в разных планировках — от студий до трёхкомнатных. Есть варианты с постирочными, гардеробными и балконами», — говорится в сообщении.На подземном этаже обустроен паркинг, а на первом этаже с внешней стороны располагаются 30 коммерческих помещений, где откроют магазины, салоны красоты, кафе, ПВЗ, дома быта и аптеки.