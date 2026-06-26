В Павловском Посаде благоустроили дорожку у переулка Герцена
Благоустройство пешеходной дорожки завершили во дворе в переулке Герцена в Павловском Посаде. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Много лет здесь располагалась протоптанная тропинка, которой было неудобно пользоваться в плохую погоду. Теперь на её месте проложили асфальтовую.
«Работы продолжались месяц. Сначала уложили стой песка, потом щебень, а потом надёжное всесезонное покрытие», — говорится в сообщении.Дорожка уже открыта для пешеходов.
Ранее сообщалось, что в Павловском Посаде завершили благоустройство Павловской улицы. Рабочие привели в порядок проезжую часть и построили полноценные тротуары. Сейчас движение на улице полностью восстановили, все временные ограничения скорости сняли.