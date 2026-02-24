В подмосковном Клину в День защитника Отечества провели лыжный забег на 11 км

24 февраля 2026, 10:33

оригинал Фото: корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье»/Данила Кирьянов

23 февраля в Клину впервые провели массовый лыжный забег в лесопарке «Талицкий лес». На старт вышли около 60 спортсменов — любителей и профессионалов из Клина, Солнечногорска, Зеленограда и Твери. Об этом сообщили в ГАУ МО АИС «Подмосковье».