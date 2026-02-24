В подмосковном Клину в День защитника Отечества провели лыжный забег на 11 км
23 февраля в Клину впервые провели массовый лыжный забег в лесопарке «Талицкий лес». На старт вышли около 60 спортсменов — любителей и профессионалов из Клина, Солнечногорска, Зеленограда и Твери. Об этом сообщили в ГАУ МО АИС «Подмосковье».
Женщины и мужчины преодолели дистанцию 11 километров по заснеженному лесному маршруту. Перед стартом организаторы выдали участникам номера и стартовые пакеты. Спортсмены переоделись в тёплых раздевалках и вышли на трассу.
На финише каждый получил эксклюзивную медаль ручной работы и тарелку горячего плова. Угощение подготовила одна из победительниц забега — Светлана Рыжова. В этот день она отметила свой день рождения.
В абсолютном, мужском и женском зачётах до 45 лет и старше победили шесть спортсменов. Среди женщин золото завоевали жительницы Клина Наталья Филатова, Светлана Рыжова и Людмила Кудинова.
У мужчин первое место занял Александр Никитин из Солнечногорска, вторым финишировал Александр Окунев из Клина, третьим — Андрей Никитин из Твери.
Призёры получили денежные награды.
