В лыжном забеге для старшего поколения в Можайске приняли участие более 100 человек
Свыше 100 человек стали участниками областного лыжного забега для старшего поколения «Я могу!», который провели в парке «Ривьера» в Можайске 2 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.
Забег организовал Центр комплексной социальной реабилитации «Можайский» в рамках проекта «Активное долголетие». На спортивное мероприятие приехали лыжники из разных округов Подмосковья.
«Длина дистанции составила 2 200 метров. Для гонщиков и зрителей приготовили чай и угощения», — говорится в сообщении.Среди мужчин победителем стал Андрей Шелободов из Можайска, втрое место занял Сергей Рубцов из Рузы, а третье — Михаил Ермаков из Видного. Среди женщин победу одержала Светлана Соломенцева из Можайска, второй пришла Надежда Колесникова из Рузы, а замкнула тройку лидеров Диана Елькова из Видного.