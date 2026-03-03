В лыжном забеге для старшего поколения в Можайске приняли участие более 100 человек

03 марта 2026, 12:39

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Свыше 100 человек стали участниками областного лыжного забега для старшего поколения «Я могу!», который провели в парке «Ривьера» в Можайске 2 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.





Забег организовал Центр комплексной социальной реабилитации «Можайский» в рамках проекта «Активное долголетие». На спортивное мероприятие приехали лыжники из разных округов Подмосковья.





«Длина дистанции составила 2 200 метров. Для гонщиков и зрителей приготовили чай и угощения», — говорится в сообщении.