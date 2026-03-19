Организаторы детского забега «Одинцово-2026» объявили о старте регистрации

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

20 марта в полдень открывается регистрация на детский забег кросс-полумарафона «Одинцово-2026». Для юных атлетов подготовили дистанцию 500 метров, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.



Забег состоится 18 апреля. Подать заявку можно по ссылке. Участие бесплатное.

Чтобы зарегистрировать ребёнка, следует зайти на сайт, создать личный кабинет участника, выбрать событие «Одинцово-2026», нажать «Зарегистрировать друга» и ввести данные юного спортсмена. Необходимо также указать электронную почту – туда придет стартовый номер.

Для каждого ребёнка требуется открыть собственный личный кабинет и завести отдельный адрес. Если в семье несколько бегунов, разные e-mail лучше подготовить заранее.

Лора Луганская

