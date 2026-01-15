Мобильные медкомплексы Подмосковья провели более 13 000 выездов в 2025 году
В Московской области продолжают работу мобильные медицинские комплексы, чтобы жители отдалённых территорий могли получать услуги рядом с домом. На выездах проводят первый этап диспансеризации, рентген, флюорографию и другие обследования. Об этом рассказали в Минздраве Подмосковья.
График работы мобильных комплексов формируют с учётом потребностей населённых пунктов. Ознакомиться с ним можно на сайтах медорганизаций региона и в соцсетях.
Для обследования предварительная запись не нужна, достаточно иметь при себе полис ОМС и паспорт.
«Благодаря таким выездам, медицинская помощь становится доступнее для жителей отдаленных территорий региона. Так, пациенты могут получить консультацию специалиста и пройти необходимые исследования рядом с домом», — отметил зампред Правительства Московской области, министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Он также отметил, что всего в прошлом году специалисты совершили более 13 100 выездов и обслужили свыше 323 100 человек.