В Подмосковье маммографию по самозаписи за год прошли около 15,4 тыс. женщин

16 января 2026, 12:30

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Маммографию по самозаписи прошли в Московской области в 2025 году почти 15,4 тыс. пациенток — на 23% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Записаться на маммографию самостоятельно, без назначения врача, могут зарегистрированные в регионе женщины старше 40 лет, не проходившие это исследование в течение двух последних лет.





«За год в результате маммографии по самозаписи врачи обнаружили около 1,8 тыс. отклонений, в том числе 81 случай онкологии. Этих пациенток направили на углубленную диагностику и лечение», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.