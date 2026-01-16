Больницы Подмосковья получили 145 единиц видеоэндоскопического оборудования

16 января 2026, 12:49

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

145 единиц видеоэндоскопического оборудования, включая стойки для проведения урологических и ЛОР-операций, артроскопические стойки, видеобронхоскопы, видеогастроскопы и пр. получили 29 больниц Московской области в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Сумма, выделенная на закупку этой медицинской техники, составила более полутора миллиардов рублей.



