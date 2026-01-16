Больницы Подмосковья получили 145 единиц видеоэндоскопического оборудования
145 единиц видеоэндоскопического оборудования, включая стойки для проведения урологических и ЛОР-операций, артроскопические стойки, видеобронхоскопы, видеогастроскопы и пр. получили 29 больниц Московской области в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Сумма, выделенная на закупку этой медицинской техники, составила более полутора миллиардов рублей.
Медтехнику для больниц Подмосковья закупают в рамках реализации национального проекта Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора области Андрея Воробьёва.«Видеоэндоскопическое оборудование позволяет проводить качественную диагностику внутренних органов, а также непосредственно во время исследования брать материал для биопсии, что важно для выявления онкозаболеваний. Стойки применяются также для выполнения малоинвазивных операций», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.