Парки Подмосковья во время новогодних каникул посетили 3,3 млн человек

12 января 2026, 14:55

оригинал Фото: медиасток.рф

Около 3,3 млн человек побывали в парках Московской области в период длинных новогодних праздников — с 31 декабря по 11 января. Об этом рассказал в ходе еженедельного совещания губернатора региона Андрея Воробьёва с руководителями министерств, ведомств и округов Подмосковья зампред правительства — министр благоустройства Михаил Хайкин.





Он отметил, что посещаемость значительно выросла и назвал самые популярные парки.





«Общее число посетителей составило 3,3 млн. Это на 831 тысячу человек больше, чем в прошлом году», — сказал Хайкин.