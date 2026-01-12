Парки Подмосковья во время новогодних каникул посетили 3,3 млн человек
Около 3,3 млн человек побывали в парках Московской области в период длинных новогодних праздников — с 31 декабря по 11 января. Об этом рассказал в ходе еженедельного совещания губернатора региона Андрея Воробьёва с руководителями министерств, ведомств и округов Подмосковья зампред правительства — министр благоустройства Михаил Хайкин.
Он отметил, что посещаемость значительно выросла и назвал самые популярные парки.
«Общее число посетителей составило 3,3 млн. Это на 831 тысячу человек больше, чем в прошлом году», — сказал Хайкин.Он добавил, что самыми популярными парками в городах с населением более 200 тысяч человек стали парк «Пехорка» в Балашихе, принявший за каникулы 113 тысяч гостей, парк имени Ларисы Лазутиной в Одинцове, где побывали 82 тысячи человек, и парк Мира в Мытищах с 78 тысячами посетителей.
А в городах с населением от 100 до 200 тысяч человек и менее 100 тысяч человек самый высокий уровень посещаемости показали Центральные парки в Долгопрудном, Жуковском т Лобне, парк «Авангард» в Электростали, парк «Волкуша» в Лыткарине и Городской парк в Краснознаменске.
В парках региона работают 48 катков, 37 горок, 62 лыжни. В дни каникул там провели 4,6 тыс. различных культурных и спортивных мероприятий.