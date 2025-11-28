Куда поехать на Новый год? Московская область бьет рекорды по бронированиям

28 ноября 2025, 16:07

Эксперт по туризму Егоров: Московская область привлекает иностранных туристов

оригинал Фото: iStock/LeManna

Популярность зарубежных курортов у россиян на новогодние каникулы остается высокой, но настоящим трендом становится внутренний туризм. Ассоциация туроператоров включила Московскую область в топ-5 самых востребованных направлений, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Краснодарским краем. Чем Подмосковье привлекает гостей в зимние праздники?





Председатель Общественной палаты городского округа Мытищи, председатель комиссии по сохранению народных ценностей и развитию туризма Сергей Егоров в беседе с «Радио 1» заявил, что в Подмосковье есть много интересных мест, куда можно съездить на выходных: музеи, усадьбы, базы отдыха.





«Помимо устоявшейся отельной базы, появляются и новые объекты размещения. А зимний отдых — это не только комфортное проживание, но и активный досуг: лыжи, снегоходы, коньки и так далее», — отметил эксперт.

«Спрос на новогодний отдых в регионе уже сейчас очень высокий. Подмосковье привлекает и иностранных туристов, в частности, из Китая. Их интересуют специфические исторические маршруты, связанные с деятельностью Компартии Китая в XX веке», — рассказал Сергей Егоров.