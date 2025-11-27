В Егорьевске провели инфотур для представителей турагентств и блогосферы
Сотрудники турагентств и блогеры побывали с информационным туром в Егорьевске. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
Подобные туры в этом году проводит Министерство культуры и туризма Московской области. Представители блогосферы, культуры и туризма посещают подмосковные города, осматривают достопримечательности. Всего на 2025 год запланировано 14 инфотуров по региону.
В Егорьевске гостей встретили экскурсией по художественному и обновлённому историческому отделам местного музея, прогулкой по городу и посещением кондитерской фабрики «Победа».
«В городе много живых экспонатов, которые создают интерактив, интересный детям и взрослым. Поймать рыбу, которая водится в подмосковных озёрах, познакомиться с жителями древней Мещёры, пролететь над Егорьевском, выпить чай с отцом города и его семьёй, отправить историческую открытку – всё это можно сделать в музее», – рассказали в администрации.
В художественном отделе есть богатые коллекции диковин, собранных со всего света, а также наивной живописи.
Представители туристических агентств увидели и достопримечательности города – Хлудовскую ткацкую мануфактуру с необычной архитектурой, городские храмы, площади, исторические улицы и улочки.
Такие мероприятия проводят регулярно для популяризации туристского потенциала Подмосковья.