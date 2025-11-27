В Егорьевске провели инфотур для представителей турагентств и блогосферы

27 ноября 2025, 20:40

Фото: Егорьевский музей

Сотрудники турагентств и блогеры побывали с информационным туром в Егорьевске. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.





Подобные туры в этом году проводит Министерство культуры и туризма Московской области. Представители блогосферы, культуры и туризма посещают подмосковные города, осматривают достопримечательности. Всего на 2025 год запланировано 14 инфотуров по региону.



В Егорьевске гостей встретили экскурсией по художественному и обновлённому историческому отделам местного музея, прогулкой по городу и посещением кондитерской фабрики «Победа».

«В городе много живых экспонатов, которые создают интерактив, интересный детям и взрослым. Поймать рыбу, которая водится в подмосковных озёрах, познакомиться с жителями древней Мещёры, пролететь над Егорьевском, выпить чай с отцом города и его семьёй, отправить историческую открытку – всё это можно сделать в музее», – рассказали в администрации.