После реставрации в Мелихове открыли историческую кухню
В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» завершилась первая в истории масштабная реставрация «Флигеля-кухни». Посетители теперь могут увидеть, в каких условиях жила прислуга и готовилась пища для семьи писателя, запахи которой когда-то заставили Антона Павловича вынести кухню из главного дома.
В подмосковном музее-заповеднике «Мелихово» после реставрационных работ торжественно открыли обновленную экспозицию «Флигель-кухня». Работы на объекте культурного наследия проводились впервые с момента его возвращения в усадьбу и длились с октября по ноябрь 2024 года.
Реставраторы укрепили фундамент, восстановили цоколь, фасад и кровлю исторического здания. Были утеплены полы и потолки, отреставрированы оконные рамы, двери и главный атрибут русской кухни – печь. Вход во флигель перенесли на его историческое место, руководствуясь сохранившимися фотографиями.
Важным шагом в модернизации музея стало проведение в ранее неотапливаемое здание систем отопления, водоснабжения и новой электропроводки. Для обеспечения сохранности экспонатов теперь работает современная система вентиляции и климат-контроля, а также автоматическое пожаротушение и сигнализация.
История флигеля-кухни неразрывно связана с бытом Чехова. Писатель, жаловавшийся на уединение, был вынужден перенести кухню из главного дома в отдельное строение. В 1893 году семья построила новую кухню из двух срубов. В одной половине, где располагалась русская печь, хозяйничала кухарка Мария Дормидонтовна, которую Чехов ласково называл Марьюшкой. Другая половина была отдана под жилье для горничных, а в части коридора Чеховы устроили небольшую оранжерею для рассады.
После национализации усадьбы в 1920-х годах кухню продали на слом, и она вернулась на свое место лишь в 1957 году, потребовав серьезной реконструкции. Сегодня обстановка во флигеле полностью воссоздает атмосферу чеховских времен: горшки, крынки и кадушки были собраны сотрудниками музея по окрестным деревням, чтобы рассказать живую историю мелиховского быта.
