После реставрации в Мелихове открыли историческую кухню

27 ноября 2025, 18:26

Фото: Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово»

В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» завершилась первая в истории масштабная реставрация «Флигеля-кухни». Посетители теперь могут увидеть, в каких условиях жила прислуга и готовилась пища для семьи писателя, запахи которой когда-то заставили Антона Павловича вынести кухню из главного дома.