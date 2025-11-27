В Подмосковье провели региональную конференцию по развитию инклюзивного туризма
26 ноября в конференц-зале АДЦ «Новатор» провели первую региональную конференцию «Безграничное Подмосковье: развитие инклюзивной туристической среды». Организатор — Министерство культуры и туризма Московской области. Площадка объединила ключевых экспертов, представителей власти, бизнеса и некоммерческого сектора для разработки комплексных решений по развитию доступного туризма в регионе.
Что доступно в Подмосковье для комфортного отдыха людей с инвалидностью?На первой сессии выступили представители Министерства культуры и туризма, Министерства промышленности, инвестиций и инноваций, а еще — Министерства благоустройства Подмосковья. Они рассказали о действующих мерах поддержки туриндустрии, внедрении доступной среды в учреждениях культуры, на общественных территориях, в гостиницах и на объектах туристического притяжения.
Замминистра культуры и туризма Московской области Мария Баюх в своём приветственном слове подчеркнула значимость совместных усилий.
«Развитие инклюзивного туризма требует скоординированной работы государства, бизнеса и общественных организаций. Только так мы сможем сделать Подмосковье по-настоящему гостеприимным для всех», — сказала Мария.
Что делает бизнес, чтобы отдых был доступен каждому?На второй сессии компании «Космос Отель Групп» и «Авиасейлс» поделились практическими кейсами по адаптации гостиниц и развитию сервисов для самостоятельных путешественников с инвалидностью. Эксперты фонда «Люди-маяки» и АНО «Центр инклюзивной культуры» наглядно показали, как универсальный дизайн и инклюзивный подход становятся конкурентным преимуществом для туристического бизнеса.
Участники обсудили, какие меры помогают сделать отдых безопасным и комфортным для людей с ограниченной мобильностью, как внедрять технологии и сервисы, которые учитывают разные потребности, и почему инклюзия сегодня — стратегическое преимущество компаний.
Как опыт путешественников с инвалидностью помогает улучшать сервис?Заключительную сессию посвятили реальному опыту путешествий людей с инвалидностью. Спикеры затронули актуальные темы: автотуризм для маломобильных граждан, этику общения с клиентами с инвалидностью, специфику путешествий для незрячих людей и их собак-проводников, а также роль инклюзивного спорта в повышении туристической мобильности.
Участники обсудили, как диалог с людьми с инвалидностью помогает создавать по-настоящему удобные и востребованные сервисы, а также каким образом их опыт может стать основой для новых туристических продуктов и услуг.
Что нужно для развития инклюзивного туризма в Подмосковье?По итогам конференции эксперты пришли к общему мнению: развитие инклюзивного туризма в Подмосковье — это комплексная работа.
Она включает:
- нормативное регулирование и адресную поддержку со стороны региональных властей;
- внедрение лучших практик и стандартов со стороны туристического бизнеса;
- постоянный диалог с людьми с инвалидностью для создания по-настоящему удобных и востребованных сервисов.