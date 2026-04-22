Куда поступить после 9 класса в Подмосковье: лучшие колледжи региона, сроки подачи документов и выбор направления

Иногда выбор после школы делается не в пользу долгих лет за партой, а в пользу профессии, которая уже через пару лет принесет работу и доход. Именно поэтому колледж, техникум или училище в Подмосковье всё чаще становятся осознанным ответом на вопрос: «куда поступать после школы?» — без лишних пауз и потери времени. Подробнее об учебных заведениях среднего профессионального образования читайте в материале «Радио 1».



Почему школьники Подмосковья все чаще выбирают колледжи


Выпускники школы, которые уходят после 9 класса, получают заметное преимущество по времени: пока одни заканчивают СОШ и обучаются в вузах, такие ребята уже осваивают профессию. Через 2–3 года они выходят на рынок труда и могут начать карьеру значительно раньше.

Важно и другое: колледж в Подмосковье не закрывает дорогу в высшее образование. Напротив, он часто делает поступление проще и осознаннее — особенно для тех, кто после школы ещё не до конца определился с направлением.

Сегодня техникумы и училища региона предлагают десятки направлений — от медицины и педагогики до инженерии, авиации, строительства и IT. Поэтому вопрос «куда поступать?» всё чаще решается в пользу практичного образования.

Сроки приема документов в колледжи, техникумы и училища


Приёмная кампания в колледжи Подмосковья традиционно проходит с июня по август, и многие выпускники СОШ стараются уложиться именно в эти сроки. Но даже если решение пришло позже — шанс остаётся.

Если в учебном заведении есть свободные места, техникум или колледж может продлить приём до 1 октября. Для части направлений доступна и заочная форма обучения, куда документы принимают обычно до конца сентября. Это даёт гибкость тем, кто ещё выбирает путь после школы.

Какие документы нужны для поступления в колледжи Подмосковья


Базовый набор документов остаётся достаточно понятным:

  • аттестат об окончании школы;
  • паспорт;
  • результаты ЕГЭ;
  • заявление на поступление;
  • фотографии формата 3х4;
  • медицинская справка формы 086у.

В большинстве случаев этого достаточно для поступления в колледж или училище. Но некоторые специальности требуют дополнительных испытаний — например, творческих, физических или психологических. Их цель проста: понять, подходит ли обучающийся выбранной профессии не только по документам, но и по навыкам.

Как выбрать колледж и не ошибиться с направлением


Выбор учебного заведения в Подмосковье — это не только про специальность. Важно смотреть шире: насколько сильная база у техникума, как устроено обучение, и куда потом устраиваются выпускники.

Есть несколько ориентиров, которые помогают сделать выбор осознанно:

  • возраст учреждения;
  • оснащённость лабораторий;
  • отзывы обучающихся и работодателей;
  • лицензия, аккредитация и образовательные программы.

Всё это должно быть доступно на сайте выбранного колледжа.

Топ-10 колледжей Подмосковья: куда поступить после школы

Колледж «Подмосковье»


Среди крупных и заметных учебных заведений региона — колледж «Подмосковье». Это одно из тех мест, где система образования выросла из профессионального училища в большую сеть с корпусами в разных городах. Здесь обучающиеся могут выбрать самые разные профессии: от повара-кондитера до логиста, дизайнера или специалиста по транспорту. Учебные направления ориентированы на то, чтобы выпускник быстро находил себя в профессии.

Сайт: klincollege.ru

Московский областной медицинский колледж №1


Отдельное место занимает Московский областной медицинский колледж №1. Его история началась ещё в 1961 году, а сегодня это уже крупная сеть из 18 филиалов по всему региону. Здесь готовят будущих медсестёр, фельдшеров, фармацевтов — тех, кто после окончания школы выбирает путь в здравоохранение и медицину.

Сайт: mocomk.ru

Межрегиональный центр компетенций — Техникум имени С.П. Королева


Межрегиональный центр компетенций — техникум имени С.П. Королева — объединяет сразу несколько исторических учебных заведений. Здесь делают акцент на современных профессиях: программирование, инженерные направления, ремонт сложных систем. Это место, где обучение максимально приближено к реальным производственным задачам.

Сайт: tspk-mo.ru


Авиационный техникум имени В.А. Казакова


Авиационный техникум имени В.А. Казакова готовит специалистов для высокотехнологичных отраслей — авиации, электроники, радиоаппаратуры. Для тех, кто после школы выбирает точные науки и технику, это один из ключевых вариантов в регионе.

Сайт: zhat.ru

Наро-Фоминский техникум


Если говорить о более прикладных направлениях, стоит отметить Наро-Фоминский техникум. Здесь обучающиеся получают профессии в сфере транспорта, сервиса, IT, гостиничного дела и производства — от программирования до обслуживания автомобилей.

Сайт: nf-teh.ru

Профессиональный колледж «Московия»


Профессиональный колледж «Московия» известен тем, что объединяет сразу несколько направлений — от рабочих профессий и транспорта до авиации, банковского дела и сервиса. Это крупная система с филиалами в разных городах Подмосковья, где обучение строится максимально практично.

Сайт: колледжмосковия.рф

Раменский дорожно-строительный техникум


Раменский дорожно-строительный техникум — выбор для тех, кто хочет работать в сфере дорог, транспорта и инфраструктуры. Здесь готовят специалистов, которые занимаются строительством и обслуживанием дорог, машин и логистических систем.

Сайт: radost-mo.ru

Московский губернский колледж искусств


Образование в Подмосковье — это не только техника и производство. Московский губернский колледж искусств даёт возможность развиваться в музыке, театре, хореографии и культурной сфере. Здесь обучающиеся получают профессии, связанные с творчеством и организацией мероприятий.

Сайт: moki.ru


Губернский колледж в Серпухове


Губернский колледж в Серпухове ориентирован на педагогические и творческие направления: от дошкольного образования до дизайна и изобразительного искусства. Это вариант для тех, кто после школы выбирает работу с людьми и детьми.

Сайт: губернскийколледж.рф

Училище олимпийского резерва №1


Отдельно стоит училище олимпийского резерва №1 — место, где готовят спортсменов высокого уровня. Здесь обучение строится вокруг тренировок и спортивной подготовки, а выпускники часто продолжают карьеру в профессиональном спорте.

Сайт: uor-1.ru

Почему колледжи набирают популярность


Колледжи, техникумы и училища Подмосковья постепенно перестают восприниматься как «альтернатива вузу». Для многих это уже осознанный первый шаг в профессию. Быстрое получение образования, понятные перспективы и практическая подготовка делают этот путь всё более востребованным среди выпускников школы, которые ищут, куда поступать дальше и как быстрее начать самостоятельную жизнь.
Анастасия Чинкова

