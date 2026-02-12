Образование в российских колледжах переименуют
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о возможном переименовании среднего профессионального образования (СПО).
Это указание содержится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля по итогам заседания Госсовета по теме подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года. Ответственным за выполнение поручения назначили премьер-министра Михаила Мишустина. Ему предстоит представить доклад по теме до 1 июля.
Система СПО занимается подготовкой квалифицированных рабочих и служащих, а также специалистов среднего звена. Обучение проходит в колледжах и техникумах.
Поступить туда могут как выпускники девятых классов с аттестатом об основном общем образовании, так и окончившие школу после 11-го класса, имея документ о среднем общем образовании.
