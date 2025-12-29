В Московской области допобразование охватило более 1,1 млн детей

29 декабря 2025, 17:53

оригинал Фото: Министерство образования Московской области

В 2025 году в Пожмосковье реализовали свыше 43 тыс. программ дополнительного образования, участниками которых стали более 1,1 млн детей, сообщает Министерство образования Московской области.