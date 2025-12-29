В Московской области допобразование охватило более 1,1 млн детей
В 2025 году в Пожмосковье реализовали свыше 43 тыс. программ дополнительного образования, участниками которых стали более 1,1 млн детей, сообщает Министерство образования Московской области.
Спортивные направления объединили сотни тысяч школьников. В «Президентских состязаниях» и «Президентских спортивных играх» приняли участие более 700 тыс. детей, а всероссийские соревнования школьных спортивных клубов собрали около 130 тыс. участников. Команда Подмосковья заняла первое место по баскетболу. Сеть школьных спортивных лиг охватила более 650 школ из 49 муниципалитетов. На «Балу школьного спорта» награды получили свыше 300 школьников и педагогов из 27 округов.
Крупные творческие проекты также показали высокий охват. Фестиваль «Юные таланты Московии» собрал более 40 тыс. участников, из которых свыше 1,2 тыс. стали победителями и призёрами. Всероссийский конкурс хоровых и вокальных коллективов объединил 377 коллективов и более 21 тыс. человек. В фестивале «Радуга талантов» участвовали свыше 3,3 тыс. детей, включая ребят с ОВЗ. Ещё более 3 тыс. школьников приняли участие в фестивале «Наследники традиций».
В краеведческих и туристических конкурсах, включая «Отечество», «Мой музей» и «В объективе — туристы Подмосковья», приняли участие более 23 тыс. обучающихся. В регионе сформировали 43 туристических маршрута, 13 из которых посвящены событиям Великой Отечественной войны.
Особое внимание уделялось естественно-научному направлению. Более 150 тыс. детей стали участниками экологических проектов и конкурсов. В Подмосковье действуют 178 школьных лесничеств и 57 детских ботанических садов. В сфере технического творчества и технологического развития участие приняли более 4,5 тыс. детей — в том числе в хакатонах, конкурсах по робототехнике, авиамоделированию и проектах с применением искусственного интеллекта.
Продолжилась работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В движение «Юные инспекторы движения» вовлечены 28 тыс. детей, а слёт «Безопасное колесо» объединил более 25 тыс. участников. Команда из Балашихи стала абсолютным победителем всероссийского этапа и получила путёвки в МДЦ «Артек».
Кроме того, программы военно-патриотического воспитания охватили свыше 150 тыс. школьников. В межмуниципальном конкурсе «Сыны Отечества» приняли участие 69 команд из 52 городских округов.
Читайте также: