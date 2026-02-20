20 февраля 2026, 15:57

оригинал Фото: пресс-служба Музейного комплекса «Мир Исторической Реконструкции»

Один из вариантов, куда сходить на День Защитника Отечества в Подмосковье — музейный комплекс «Мир Исторической Реконструкции» в Ликино-Дулёво. Здесь подготовили спецпрограмму к 23 февраля — с живой историей, интерактивом и возможностью буквально «погрузиться» в разные эпохи.





Содержание Почему отметить 23 февраля можно именно в музее? Специальный маршрут ко Дню Защитника Отечества Эффект полного присутствия Хороший вариант корпоративного подарка Нужно ли записываться заранее? Подробнее о планах комплекса на празднование Дня Защитника Отечества в эфире «Радио 1» рассказал упраляющий музея Максим Афонин.





Почему отметить 23 февраля можно именно в музее?

галерея кузнечного искусства;

экспозиция, посвящённая эпохе СССР;

зал о событиях Великой Отечественной войны;

павильон, посвящённый современности;

экспозиция по истории виноделия;

музей правосудия с историческими экспонатами.

Фото: пресс-служба Музейного комплекса «Мир Исторической Реконструкции»

«Мы хотим привлечь внимание наших посетителей к этому празднику, что это действительно очень ценный, очень интересный праздник. Конечно, погулять, поесть блины — это замечательно, но и серьезные вещи в праздник тоже можно рассмотреть», — отмечает администратор комплекса.

Специальный маршрут ко Дню Защитника Отечества

«Мы придумываем различные маршруты. Именно 23 февраля мы включили СССР, Великую Отечественную войну, современные экспозиции. Чтобы всем было интересно», — рассказывает Максим Афонин в диалоге с «Радио 1».

Фото: пресс-служба Музейного комплекса «Мир Исторической Реконструкции»

обзорную экскурсию с гидом;

интерактивную экскурсию с актёрами;

трёхчасовой полный маршрут по всему комплексу.

Эффект полного присутствия

«Очень интересный художник нам нарисовал такую картину, где летит самолет. Из какой бы ты точки ни встал, этот самолет всегда летит на тебя», — делится управляющий музеем.

Хороший вариант корпоративного подарка

«Здесь будет подарок, конечно же, оригинальный. Сходить с коллективом на интерактивную экскурсию — это совсем другие эмоции», — отмечает Максим.

Нужно ли записываться заранее?

Фото: пресс-служба Музейного комплекса «Мир Исторической Реконструкции»

«Лучше позвонить, записаться — и вы будете на 100% уверены», — подчеркивает администратор музея.