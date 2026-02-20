Куда сходить 23 февраля в Подмосковье: программа музея в Ликино-Дулёво
Один из вариантов, куда сходить на День Защитника Отечества в Подмосковье — музейный комплекс «Мир Исторической Реконструкции» в Ликино-Дулёво. Здесь подготовили спецпрограмму к 23 февраля — с живой историей, интерактивом и возможностью буквально «погрузиться» в разные эпохи.
Подробнее о планах комплекса на празднование Дня Защитника Отечества в эфире «Радио 1» рассказал упраляющий музея Максим Афонин.
Почему отметить 23 февраля можно именно в музее?В комплексе — 6 павильонов и 27 тематических залов. Среди них:
- галерея кузнечного искусства;
- экспозиция, посвящённая эпохе СССР;
- зал о событиях Великой Отечественной войны;
- павильон, посвящённый современности;
- экспозиция по истории виноделия;
- музей правосудия с историческими экспонатами.
«Мы хотим привлечь внимание наших посетителей к этому празднику, что это действительно очень ценный, очень интересный праздник. Конечно, погулять, поесть блины — это замечательно, но и серьезные вещи в праздник тоже можно рассмотреть», — отмечает администратор комплекса.Формат — не просто «посмотрели и ушли», а с настоящим погружением в разные эпохи.
Специальный маршрут ко Дню Защитника ОтечестваК 23 февраля подмосковный музей подготовил тематический маршрут: СССР, Великая Отечественная война, современные события и металл в искусстве
«Мы придумываем различные маршруты. Именно 23 февраля мы включили СССР, Великую Отечественную войну, современные экспозиции. Чтобы всем было интересно», — рассказывает Максим Афонин в диалоге с «Радио 1».Можно выбрать:
- обзорную экскурсию с гидом;
- интерактивную экскурсию с актёрами;
- трёхчасовой полный маршрут по всему комплексу.
Эффект полного присутствияОсобая гордость музея — оформление залов. В экспозиции о Великой Отечественной войне есть необычное художественное решение.
«Очень интересный художник нам нарисовал такую картину, где летит самолет. Из какой бы ты точки ни встал, этот самолет всегда летит на тебя», — делится управляющий музеем.Такой формат особенно цепляет взрослых посетителей, для которых военная тема — чаще всего личная семейная история.
Хороший вариант корпоративного подарка
«Здесь будет подарок, конечно же, оригинальный. Сходить с коллективом на интерактивную экскурсию — это совсем другие эмоции», — отмечает Максим.Музей предлагает программы и для корпоративных групп — хороший вариант для организаций, которые хотят поздравить сотрудников нестандартно.
Нужно ли записываться заранее?
Да. Особенно в праздничные дни. Все подробности — на официальном сайте музейного комплекса.
«Лучше позвонить, записаться — и вы будете на 100% уверены», — подчеркивает администратор музея.