24 июня 2026, 13:07

оригинал Фото: iStock/naumoid

Из-за жары жители Подмосковья все чаще выбирают отдых у воды. В выходные дни на пляжах ожидается наплыв отдыхающих, поэтому спасательные службы усиливают контроль за безопасностью. Где в Московской области разрешено купаться и какие меры принимают спасатели — в материале «Радио 1».





Содержание В Подмосковье усилили профилактику происшествий на воде Что запрещено делать у водоемов Где разрешено купаться в Подмосковье Городской округ Долгопрудный

В Подмосковье усилили профилактику происшествий на воде

Фото: медиасток.рф

Что запрещено делать у водоемов

Где разрешено купаться в Подмосковье

Богородский городской округ

Пляж Черноголовского пруда на реке Черноголовка, г. Ногинск (координаты места 55.885055, 38.464675)

Пляж Каменский пруд на реке Малиновка, г. Электроугли, ул. Парковая, д. 14 (координаты места 55.713633, 38.215213)

Городской округ Бронницы

Пляж на озере Бельское, пер. Бельский (координаты места 55.4285, 38.268707)

Фото: медиасток.рф

Воскресенский городской округ

Пляж на озере Светлое, ул. Светлая (координаты места 55.340538, 38.707516)

Пляж на озере Голубое, д. Золотово (координаты места 55.441428, 38.535447)

Дмитровский муниципальный округ

Пляж «Пруд Инженерный», г. Дмитров, ул. Инженерная (координаты места 56.338684, 37.531271)

Пляж на Синьковском водохранилище, п. Новосиньково (координаты места 56.380124, 37.317122)

Городской округ Долгопрудный

Пляж Котовский залив, ул. Парковая, Клязьминское водохранилище (координаты места 55.955912, 37.498752)

Пляж «Городской парк», ул. Набережная (координаты места 55.964867, 37.524444)

Городской округ Дубна

Пляж у водоема в парке «Семейного отдыха» (координаты места 56.736330, 37.153997)

Пляж в парке набережной Д.И. Менделеева, правый берег реки Волга (координаты места 56.751858, 37.189279)

Егорьевский муниципальный округ

Пляж Княжеского пруда, ул. Жукова гора (координаты места 55.356692, 39.036767)

Пляж правого берега р. Люблевка, д. Семеновская (координаты места 55.379245, 39.139372)

Пляж на правом берегу реки Десна, д. Челохово, (координаты места 55.378621, 38.917030)

Муниципальный округ Зарайск

Пляж на берегу реки Осетр, ул. Правобережная (координаты места 54.752464, 38.856861)

Фото: медиасток.рф

Муниципальный округ Истра

Пляж территории Строй Капитал, на берегу Истринского водохранилища, д. Рождествено (координаты места 56.078453, 36.770344)

Пляж на территории парк – отеля Истра, на берегу Истринского водохранилища, д. Лечищево, ул. Песчаная, д. 3 (координаты места 56.048505, 36.824836)

Пляж городской на берегу реки Истра, ул. Ленина, д.1 (координаты места 55.905336, 36.854741)

Городской округ Клин

Пляж на реке Сестра, ул. Мира, Клинский городской ПКиО «Сестрорецкий» (координаты места 56.325020, 36.736586)

Пляж «Холодный пруд» на реке Вяз, г. Высоковск, ул. Ленина, городской парк культуры и отдыха «Березовый» (координаты места 56.333385, 36.580162)

Городской округ Коломна

Пляж на правом берегу реки Ока, г. Коломна, микрорайон Щурово, вблизи ул. Беговая (координаты места 55.049013, 38.782993)

Пляж на левом берегу реки Ока, г.о. Коломна, г. Озеры, у понтонного моста (координаты места 54.854092, 38.559833)

Пляж на левом берегу реки Ока, г. Коломна, микрорайон Колычево, ул. Набережная Дмитрия Донского (координаты места 55.052221, 38.754292)

Пляж на левом берегу реки Коломенка, г. Коломна, 200 метров от автомобильного моста (координаты места 55.044088, 38.544391)

Пляж на левом берегу реки Ока, г.о. Коломна, г. Коломна, ул. Бочманово, напротив домов 41-65 (координаты места 55.073747, 38.815305)

Пляж на карьере "Западный", г. Озёра, г.о. Коломна (координаты места 54.847309, 38.539702)

Городской округ Красногорск

Пляж на реке Банька, Гидроузел № 5, г. Красногорск (координаты места 55.853506, 37.262837)

Пляж Живописная бухта на реке Москва, мкр. Спутник (координаты места 55.802167, 37.363640)

Пляж на реке Синичка, с. Ангелово, МЖК «Росинка» (координаты места 55.855148, 37.312262)

Пляж на берегу реки Нахабинка, п. Нахабино (координаты места 55.859746, 37.202102)

Пляж бухты Живописная на реке Москва, д. Раздоры, 1-й км Мякининского шоссе, д. 1 (координаты места 55.799512, 37.362415)

Пляж на берегу реки Синичка, СНТ Садовод-Сад 3, гидроузел № 4 (координаты места 55.838991, 37.327758)

Пляж на реке Синичка, с. Ангелово (координаты места 55.855731, 37.309909)

Фото: медиасток.рф

Городской округ Краснознаменск

Пляж озера в городском парке в районе ул. Минская и пл. Ленина (координаты места 55.602540, 37.047834)

Городской округ Лосино-Петровский

Пляж Суворовские пруды, п. Свердловский (координаты места 55.892789, 38.137248)

Муниципальный округ Луховицы

Пляж на берегу реки Ока, п. Белоомут (координаты места 54.938767, 39.339813)

Пляж городской на берегу озера Голубое (карьер №1), ул. Озерная (54.995276, 39.023337)

Городской округ Лыткарино

Пляж городской обводненный карьер «Волкуша», лесопарковая зона «Волкуша» (координаты места 55.598263, 37.900542)

Городской округ Люберцы

Пляж Кореневский карьер, п. Красково, ул. Железнодорожная (координаты места 55.672143, 37.991254)

Пляж Кореневский карьер, п. Красково, ул. Озерная (координаты места 55.635096, 37.853847)

Пляж на берегу Малаховского озера, пос. Малаховка (координаты места 55.635153, 38.022816)

Пляж Наташинские пруды (координаты места 55.698207, 37.887174)

Пляж на озере Рица, г. Дзержинский, территории Экстрим Парка Фристаил (координаты места 55.635642, 37.855643)

Фото: медиасток.рф

Можайский муниципальный округ

Пляж на реке Иночь, с. Поречье (координаты места 55.714146, 35.555840)

Пляж «Ильинский», акватория Можайского водохранилища, Можайский м.о., д. Блазнова (координаты места 55.562278, 35.920328)

Городской округ Мытищи





Пляж Пестовского водохранилища, пос. Пестово, Березовая аллея, вл.6 (координаты места 56.062836, 37.694765)

Пляж Клязьминского водохранилища, г.п. Пироговский, д. Пирогово (координаты места 55.979999, 37.726376)

Пляж Клязьминского водохранилища (ГРК Малибу), д. Сорокино (координаты места 55.985977, 37.665030)

Пляж Клязьминского водохранилища, деревня Грибки, зона отдыха Хлебниково (координаты места 55.971365, 37.542320)

Пляж Клязьминского водохранилища, с. Троицкое (координаты места 55.986485, 37.580553)

Пляж Клязьминского водохранилища, п. Поведники, ФГКУ «Клинический санаторий «Дубрава» (координаты места 55.976112366, 37.611381531)

Пляж Клязьминского водохранилища, д. Новосельцево (координаты места 56.004277, 37.585547)

Пляж Клязьминского водохранилища, д. Новоалександрово (координаты места 55.980266, 37.556271)

Наро-Фоминский городской округ





Пляж Горчухино, п. Атепцево, ЗАО «Элинар» (координаты места 55.345698, 36.749342)

Одинцовский городской округ





Пляж на берегу реки Москва, .п. Горки-10, пансионат «Лесные Дали» (координаты места 55.432995, 36.580081)

Орехово-Зуевский городской округ





Пляж на берегу обводненного карьера «Амазонка» (координаты места 55.829188, 39.036138)

Пляж на берегу водоема «Горский», д. Гора (координаты места 55.606211, 38.841533)

Пляж на берегу обводненного карьера «Золотые пески», деревня Короткого (координаты места 55.813015, 38.938931)

Пляж водоема «Исаакиевское Озеро», п. Исаакиевское Озеро (координаты места 55.815266, 38.935473)

Пляж водоема «Мечта», д. Юркино (координаты места 55.717173, 38.848327)

Пляж обводненного карьера «Нажицы», д. Нажицы (координаты места 55.791111, 38.851840)

Фото: медиасток.рф

Павлово-Посадский городской округ





Пляж на берегу обводненного карьера «Байкал», п. Большие дворы (координаты места 55.815413, 38.646170)

Пляж на берегу Евсеевского озера, д. Евсеево (координаты места 55.753879, 38.705666)

Раменский муниципальный округ





Пляж на берегу озера Кратово, п. Кратово, ул. Молодцова, д. 21А (координаты места 55.585800, 38.158493)

Пляж на берегу озера Солнечное, ул. Десантная (координаты места 55.565901, 38.179837)

Рузский муниципальный округ





Пляж на берегу Озернинского водохранилища, д. Волково (Lake Club) (координаты места 55.767362, 36.258718)

Пляж на берегу Озернинского водохранилища, д. Старо (координаты места 55.799617, 36.298057)

Пляж в районе С/П Волковское, в близи д. Нововолково (координаты места 55.758565, 36.263167)

Павлово-Посадский городской округ





Пляж на берегу озера «Стахановское» (координаты места 55.877639, 38.777822)

Пляж на водоеме д. Васютино (координаты места 55.921754, 38.728348)

Пушкинский городской округ





Пляж на берегу Пестовского водохранилища, с. Тишково, вблизи д.1, Тишковский залив (координаты места 56.081879, 37.734436)

Пляж на реке «Серебрянка», г. Пушкино (координаты места 56.001032, 37.869705)

Пляж на берегу залива Пестовского водохранилища, с. Ельдигино, Тишковский залив (координаты места 56.081745, 37.734345)

Фото: медиасток.рф

Сергиево-Посадский городской округ





Пляж водоема Загорское море, лесопарк «Загорское море», мкр. Семхоз (координаты места 56.301344, 38.073422)

Пляж водоема Загорское море, лесопарк «Загорское море», СНТ «Энергетик» (координаты места 56.301344, 38.073422)

Пляж озера «Лесное озеро», мкр. Ферма, искусственный водоем на реке Торгоша (координаты места 56.305993, 38.209616)

Пляж «Ваулинская плотина» на реке Курта, д. Ваулино (координаты места 56.532415, 38.255825)

Пляж на пруду «Макаркин пруд», г. Пересвет, ул. Королева, д. 11 (координаты места 56.409170, 38.173477)

Пляж на пруду «Васильевский» реки Имбушка, с. Васильевское (координаты места 56.335435, 37.885100)

Пляж озера Торбеево, тер. МБК Ярославского-Горьковского шоссе, км. 7-й, д. 2, стр. 3 (координаты места 56.328843, 38.271546)

Пляж Сергиево – Посадский, г. Краснозаводск (координаты места 56.431835, 38.211012)

Муниципальный округ Серебряные Пруды





Пляж на реке Осетр, ул. 8 Марта, уч. 11В (координаты места 54.468777, 38.739281)

Городской округ Солнечногорск





Пляж на набережной озера Сенеж (координаты места 56.201920, 37.008308)

Пляж на берегу Истринского водохранилища, д. Трусово (координаты места 56.046204, 36.879713)

Пляж Истринского водохранилища, Территориальное управление Соколовское (координаты места 56.133865, 36.885146)

Пляж Загородного клуба «Романтика» Истринского водохранилища (координаты места 56.046051, 36.841222)

Городской округ Серпухов





Пляж на карьере г. Протвино (координаты места 54.883905, 37.420035)

Городской округ Ступино





Пляж карьера Белопесоцкий котлован № 1, п. Белопесоцк (координаты места 54.855045, 38.141685)

Пляж карьера Белопесоцкий котлован № 2, п. Белопесоцк,(координаты места 54.855045, 38.141685)

Фото: медиасток.рф

Талдомский городской округ





Пляж на озере в парке «Победа», ул. Строителей (координаты места 56.740147, 37.539922)

Пляж на пруду реки Куновка, ПКиО «Солнечный берег», п. Запрудня, ул. Первомайская, зем. уч. 62 (координаты места 56.560035, 37.428844)

Пляж на водоеме в близи п. Северный, в районе ул. Зеленая (координаты места 56.719882, 37.625753)

Городской округ Фрязино





Пляж № 1 на озере Большое (координаты места 55.965410, 38.022892)

Пляж № 2 на озере Большое (координаты места 55.965410, 38.022892)

Городской округ Черноголовка





Пляж «Якушево», с. Макарово (координаты места 56.014196, 38.324620)

Муниципальный округ Шатура





Пляж озера Белое, п. санатория «Озеро Белое» (координаты места 55.253630, 39.993586)

Пляж озера Юбилейное, г. Рошаль (координаты места 55.656666, 39.855851)

Пляж на пруду, д. Митинская (координаты места 55.597047, 39.512667)

Пляж на озере Святое, г. Шатура, (координаты места 55.609624, 39.550765)

Пляж на озере Белое, д. Артемово д.110 (координаты места 55.246936, 39.992653)





Городской округ Электросталь





Пляж водоема «Западный» Фрязевское шоссе (координаты места 55.789405, 38.421143)

Пляж водоема «Юбилейный», Восточный район (координаты места 55.807096, 38.476525)

Пляж водоема «Южный», Юго-Западный район (координаты места 55.404964, 37.564087)

Фото: медиасток.рф

Почему следует выбирать официальные пляжи