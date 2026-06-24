Количество открытых для купания подмосковных пляжей превысило 100

24 июня 2026, 11:50

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье по состоянию на 23 июня открыли 103 пляжа для купания в 36 округах. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.





Список безопасных пляжей региона можно найти по ссылке.



Самое большое количество доступных для купания пляжей оборудовали в Мытищах и Сергиевом Посаде (по восемь), Красногорске (семь), Коломне и Орехово-Зуеве (по шесть), Люберцах и Шатуре (по пять).



В связи с началом купального сезона и жаркой погодой в Подмосковье в управлении напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности.

«Ожидается увеличение числа отдыхающих у воды, особенно в выходные дни. Спасатели напоминают, что для приятного и безопасного отдыха необходимо выбирать только оборудованные пляжи. Во избежание гибели и травматизма людей на водных объектах нужно соблюдать правила безопасности. Категорически запрещается нырять в незнакомых и заболоченных местах, заплывать далеко от берега», – отметили в пресс-службе.