Врач раскрыл, при какой температуре воды купание становится смертельно опасным

19 июня 2026, 19:50

Терапевт Кондрахин: купание в воде ниже 21 °С является смертельно опасным

Фото: iStock/Nataliy Kl

Купание в холодной воде может обернуться спазмом мышц и летальным исходом. Об этом предупредил врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.





По его словам, при купании в воде ниже 21 °С происходит быстрое переохлаждение организма, из-за чего может возникнуть спазм икроножных мышц. Это повышает возможность утонуть. Особенную осторожность стоит проявлять пожилым людям и детям.





«Также стоит быть аккуратнее пациентам, имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой, поскольку сердце плохо перекачивает кровь, вероятность возникновения спазма увеличивается», — отметил Кондрахин в разговоре с Москвой 24.