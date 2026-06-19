Врач раскрыл, при какой температуре воды купание становится смертельно опасным
Терапевт Кондрахин: купание в воде ниже 21 °С является смертельно опасным
Купание в холодной воде может обернуться спазмом мышц и летальным исходом. Об этом предупредил врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
По его словам, при купании в воде ниже 21 °С происходит быстрое переохлаждение организма, из-за чего может возникнуть спазм икроножных мышц. Это повышает возможность утонуть. Особенную осторожность стоит проявлять пожилым людям и детям.
«Также стоит быть аккуратнее пациентам, имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой, поскольку сердце плохо перекачивает кровь, вероятность возникновения спазма увеличивается», — отметил Кондрахин в разговоре с Москвой 24.
Врач порекомендовал продолжить купальный сезон, когда вода прогреется до 24 °С. По предварительным прогнозам, это произойдет не ранее чем через три недели.