Дерматолог раскрыла, чем опасно бритье ног перед пляжем и купанием в море

22 июня 2026, 08:14

Врач Соловая: бритье ног перед пляжем грозит пигментацией и раздражением

Фото: iStock/PeopleImages

Бритьё ног летом, когда планируется активное пребывание на солнце, может быть опасным. Это связано с риском появления пигментации и врастания волосков. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-дерматолог, косметолог Juvi Clinic Ирина Соловая.