Дерматолог раскрыла, чем опасно бритье ног перед пляжем и купанием в море
Бритьё ног летом, когда планируется активное пребывание на солнце, может быть опасным. Это связано с риском появления пигментации и врастания волосков. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-дерматолог, косметолог Juvi Clinic Ирина Соловая.
Бритьё, по мнению специалиста, — это не просто эстетическая процедура. Оно не только удаляет волосы, но и травмирует верхний слой кожи, нарушая её естественный барьер и вызывая локальное воспаление. Эти изменения часто остаются незамеченными, но именно они могут привести к раздражению, воспалению волосяных фолликулов (фолликулиту) и поствоспалительной гиперпигментации.
После бритья кожа становится более восприимчивой к солнечным лучам. Ультрафиолет активизирует клетки, которые стимулируют меланоциты к выработке меланина. В результате могут появиться стойкие пигментные пятна или тёмные точки вокруг волосяных фолликулов, а не ровный загар, подчеркнула эксперт.
Специалист также отметила, что купание сразу после бритья может усугубить ситуацию. Морская вода, хотя и не способствует пигментации, усиливает потерю влаги через кожу и повышает её чувствительность. После плавания кожа становится более уязвимой к солнечным лучам, ветру и механическим повреждениям.
Поэтому бритьё ног перед выходом на пляж, плаванием, поездками в тёплые страны или занятиями спортом не рекомендуется. Оптимально проводить эту процедуру за один-два дня до выхода на солнце, чтобы кожа успела восстановиться и снизить риск воспалений, подытожила она.
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