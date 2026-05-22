Подмосковье завоевало 90 медалей на чемпионате «Профессионалы»
Продолжается итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Соревнования охватывают 389 компетенций и проходят на площадках более чем 25 регионов России. Команда Московской области демонстрирует высокий уровень подготовки и добивается заметных успехов, сообщает Министерство образования Московской области.
Министр образования региона Ингрид Пильдес сообщила: на сегодня в копилке области 90 медалей — 30 участников заняли первое место, 28 — второе и 32 — третье. Эти результаты говорят о качественной работе образовательных организаций, профессиональных наставников и самих конкурсантов, а также отражают кадровый потенциал Московской области в широком спектре профессий и специальностей.
В пресс-службе Министерства образования добавили: участникам из Московской области предстоит выступить ещё в 24 компетенциях. Следующий значимый этап — финал чемпионата, который пройдёт в Нижнем Новгороде с 27 мая по 1 июня. В основной категории участники посоревнуются по 12 компетенциям; представители Московской области примут участие в финале по 8 компетенциям.
Чемпионат соответствует задачам федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
Читайте также: