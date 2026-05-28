В парках Подмосковья пройдет праздник «Город профессий»
1 июня более чем в 80 парках Московской области состоится общеобластное мероприятие «Город профессий», приуроченное к Международному дню защиты детей, сообщает Министерство культуры и туризма региона.
Для гостей подготовили интерактивные площадки, мастер-классы, концерты и тематические программы, где дети и взрослые смогут познакомиться с разными профессиями.
В коломенском парке «Сквер им. В.А. Зайцева» посетителям покажут пожарную технику, выставку оружия и выступление кинолога. Гости также смогут изучить основы гейм-дизайна, радиотехники и авиамоделирования, собрать и разобрать автомат, изготовить брелоки и блокноты, посетить концерт и попробовать блюда полевой кухни.
В Раменском городском парке организуют мастер-класс по программированию, занятия спортивными танцами «Табата», выставку техники МЧС и пожарной службы. Посетителей также ждут брейк-данс-шоу, викторины, чайная станция и анимационная программа для детей.
В парке семейного отдыха Дубны пройдут концерт, цирковое представление и костюмированное семейное шествие. Для гостей подготовят арт-пространства с мастер-классами, интерактивные зоны с профессиональными активностями и шоу мыльных пузырей «Надувное чудо».
Парк 30-летия Победы в Орехово-Зуеве проведёт мастер-классы по флористике, росписи по дереву, фарфору и джинсе, а также занятия по конструированию. Кроме того, посетители смогут принять участие в пленэре, фотоквесте и просветительской программе о культурном наследии округа.
В наро-фоминском парке имени В.В. Воровского покажут полицейскую, пожарную и медицинскую технику. Для гостей также организуют танцевальный мастер-класс, интерактивные площадки и игровую программу «Здравствуй, лето!».
Мероприятия пройдут при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк».
