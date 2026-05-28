В Раменском прошёл Весенний бал амбассадоров программы «Профессионалитет»

В Раменском колледже состоялся Всероссийский культурно-патриотический фестиваль «Бал амбассадоров федеральной программы «Профессионалитет». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.



В этом году движение охватило всю страну, объединив студентов колледжей идеей сохранения культурного наследия и воспитания уважения к профессии.

«В Раменском колледже провели внутренний этап Весеннего бала. Подготовка началась заранее. Студенческий совет под руководством педагога-организатора и куратора амбассадоров Елены Шеффер разучил и отработал номера бальной программы – вальс, танго, польку-тройку, полонез, московскую кадриль и другие танцы», – рассказали в администрации.
Тема бала в этом году – «С чего начинается Родина». Событие приурочено к Году единства народов России, что нашло отражение в музыкальном оформлении и в атмосфере вечера.
Лора Луганская

