В Раменском прошёл Весенний бал амбассадоров программы «Профессионалитет»

28 мая 2026, 18:23

Фото: Раменский колледж

В Раменском колледже состоялся Всероссийский культурно-патриотический фестиваль «Бал амбассадоров федеральной программы «Профессионалитет». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.





В этом году движение охватило всю страну, объединив студентов колледжей идеей сохранения культурного наследия и воспитания уважения к профессии.

«В Раменском колледже провели внутренний этап Весеннего бала. Подготовка началась заранее. Студенческий совет под руководством педагога-организатора и куратора амбассадоров Елены Шеффер разучил и отработал номера бальной программы – вальс, танго, польку-тройку, полонез, московскую кадриль и другие танцы», – рассказали в администрации.