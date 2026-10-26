26 октября 2026, 15:17

Фото: iStock/beta_version

Осень в Подмосковье подходит для прогулок по природным маршрутам. Леса сохраняют яркие краски, воздух становится прозрачнее, а на тропах становится меньше людей. До первого снега стоит выбраться в заповедные уголки региона, увидеть животных, пройти вдоль рек и отдохнуть от городского шума. Подробнее о том, где насладиться осенними пейзажами и красотами природы в Подмосковье, расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Почему экотропы лучше посетить осенью Приокско-Террасный заповедник: лес и зубровый питомник «Лосиный остров»: природа рядом с Москвой «Журавлиная родина»: тишина северного Подмосковья Звенигородские окрестности: лесные маршруты и берега Москвы-реки Как выбрать экотропу до первого снега

Почему экотропы лучше посетить осенью

Приокско-Террасный заповедник: лес и зубровый питомник

Фото: iStock/Claude Laprise

«Лосиный остров»: природа рядом с Москвой

«Журавлиная родина»: тишина северного Подмосковья

Фото: iStock/Maksym Belchenko

Звенигородские окрестности: лесные маршруты и берега Москвы-реки

Как выбрать экотропу до первого снега