Киберэксперт раскрыл, как мошенники получают данные через робот-пылесос

26 октября 2026, 13:02

Киберэксперт Зыков: мошенники получают информацию через робот-пылесос

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Современные роботы-пылесосы, по сути, представляют собой компьютеры на колёсах, которые обладают гораздо большей информацией о доме пользователя, чем принято считать. Об этом предупредил главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков.