Киберэксперт раскрыл, как мошенники получают данные через робот-пылесос
Современные роботы-пылесосы, по сути, представляют собой компьютеры на колёсах, которые обладают гораздо большей информацией о доме пользователя, чем принято считать. Об этом предупредил главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков.
По словам специалиста, многие такие устройства строят подробные карты квартиры, фиксируя расположение комнат, мебели и препятствий, пишет RT. Если пылесос оснащён камерой, злоумышленники потенциально могут получить доступ к ещё более широкому набору данных — например, узнать, где находятся дорогие вещи, техника или сейф. Более того, при перехвате управления устройством можно специально направить его в интересующую часть квартиры для детального осмотра.
Кроме того, робот-пылесос создаёт возможности для слежки за жильцами. Получив доступ к камере, злоумышленник может подглядывать за людьми в личные моменты — например, когда человек выходит из ванной или переодевается. При наличии микрофона появляется возможность подслушивать разговоры.
Как отметил Зыков, анализ истории уборок, времени запуска устройства, его маршрутов и данных с камеры позволяет сделать выводы о привычках хозяев: когда они обычно уходят на работу и возвращаются, когда квартира остаётся пустой. Хотя сам по себе график уборки не доказывает отсутствие людей дома, в совокупности с другими данными это создаёт полезную информацию для квартирных воров.
Эксперт пояснил, что производители бытовой техники в первую очередь ориентируются на функциональность устройств — качественную уборку, построение карт и подключение к приложению, — тогда как безопасности уделяется значительно меньше внимания. Зачастую разработчики ограничиваются авторизацией по логину и паролю и шифрованием соединения, полагая, что этого достаточно, подытожил он.
Читайте также: