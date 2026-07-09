09 июля 2026, 10:49

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Пока одни школьники проводят летние каникулы на отдыхе, другие уже получают первый опыт работы и первую зарплату. Работодатели Подмосковья все активнее открывают вакансии для подростков. Какие профессии доступны с 14 лет, что ценится больше стажа и почему первый трудовой опыт может определить будущее — в материале «Радио 1».





Содержание Не только курьеры: какие вакансии востребованы в Подмосковье Какие существуют требования к работе подростков Почему крупные компании все чаще выбирают подростков Работодатели обращают внимание вовсе не на опыт Первый опыт может определить будущее

Не только курьеры: какие вакансии востребованы в Подмосковье

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Какие существуют требования к работе подростков

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Почему крупные компании все чаще выбирают подростков

«Я встречала компании, которые работают уже с первоклассниками. Так они заранее мотивируют и в дальнейшем удерживают сотрудников», — отметила Белодед в беседе с 360.ru.

«У них очень удобно совмещать — график продуман, все организовано для школьников и студентов. При этом учеба у сына на первом месте, никто не давит, все гибко», — отметила она.

«В 14 лет вариантов очень мало. Гораздо легче найти место с 16 лет. Чаще всего это позиции ассистентов, помощников, подавальщиков — без сложных задач, но с понятными обязанностями».

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Работодатели обращают внимание вовсе не на опыт

«Единственное, что компании просят, — это ответственность. Если человек понимает, зачем он пришел, ему легче выстраивать карьерный трек и общаться с работодателем. Для HR зеленый флаг — если подросток занимается спортом или ходит в секцию: это маркер самоорганизации», — подчеркнула специалист.

«Помню, сыну отказали, потому что он честно сказал, что хочет поработать только летом, а потом учиться. На следующем собеседовании мы просто иначе сформулировали ответ: сделали акцент на желании совмещать работу и учебу, планировать свое время. И его взяли», — привела пример из жизни Белодед.

«Если создать для них нормальные условия и научиться их слышать, они прекрасно работают. Не стоит равнять всех под одну гребенку: зумеры быстро уходят оттуда, где им плохо, но так же быстро становятся надежными сотрудниками там, где их ценят», — подчеркнула специалист.

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Первый опыт может определить будущее

«Когда ко мне приходят взрослые кандидаты и рассказывают, что начали работать в 13–14 лет, я понимаю: перед мной человек с высокой мотивацией. Такие сотрудники чаще становятся эффективными руководителями: у них уже есть привычка брать ответственность и планировать свое время».