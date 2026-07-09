Лето, первая зарплата и шаг к будущей карьере: куда устроиться подросткам в Подмосковье и почему опыт работы — не главное?
Пока одни школьники проводят летние каникулы на отдыхе, другие уже получают первый опыт работы и первую зарплату. Работодатели Подмосковья все активнее открывают вакансии для подростков. Какие профессии доступны с 14 лет, что ценится больше стажа и почему первый трудовой опыт может определить будущее — в материале «Радио 1».
Не только курьеры: какие вакансии востребованы в Подмосковье
Многие уверены, что подростков летом готовы брать разве что курьерами или промоутерами. Однако список востребованных вакансий оказался значительно шире.
В Министерстве социального развития Московской области сообщили, что в топ вошли озеленитель, садовник и специалист по благоустройству, помощник вожатого и вожатый, графический дизайнер, официант, а также делопроизводитель или помощник секретаря.
Работа отличается в зависимости от направления. Одни подростки помогают благоустраивать общественные территории — ухаживают за газонами, высаживают растения, убирают мусор и приводят в порядок парки и дворы. Другие устраиваются в детские лагеря и городские проекты, где организуют игры, мероприятия и помогают вожатым.
Тем, кто интересуется творчеством, предлагают попробовать себя в качестве графического дизайнера. Обычно школьникам доверяют создание простых макетов, верстку буклетов и обработку фотографий для социальных сетей. Официанты помогают в кафе, столовых и на летних верандах, а помощники секретаря работают с документами, вводят данные и помогают организовывать документооборот.
Какие существуют требования к работе подростков
Однако даже при большом количестве вакансий устроиться на работу подросткам не так просто. Закон устанавливает строгие ограничения по возрасту, продолжительности рабочего времени и условиям труда.
Официально трудоустроиться можно уже с 14 лет. При этом подростки этого возраста могут работать не более четырех часов в день и 24 часов в неделю. Для 15-летних продолжительность рабочего дня увеличивается до пяти часов, а для школьников 16–17 лет — до семи часов в день и 35 часов в неделю.
Кроме того, несовершеннолетних запрещено привлекать к работе во вредных и опасных условиях, под землей, а также к деятельности, которая может причинить вред здоровью. Для трудоустройства с 14 лет также требуется согласие родителей, а работа ночью и в праздничные дни не допускается.
Почему крупные компании все чаще выбирают подростков
На первый взгляд может показаться, что работодатели идут навстречу школьникам только потому, что летом не хватает сотрудников. Однако у крупных компаний есть и другая причина.
По словам HR-эксперта, бизнес-тренера, автора книги «Нанять и любить» Светланы Белодед, многие организации рассматривают подростков как будущий кадровый резерв. Они знакомят молодежь с профессиями, проводят профориентационные встречи и стараются сформировать интерес к работе еще задолго до первого полноценного трудоустройства.
«Я встречала компании, которые работают уже с первоклассниками. Так они заранее мотивируют и в дальнейшем удерживают сотрудников», — отметила Белодед в беседе с 360.ru.
Эксперт рассказала, что ее сын после девятого класса устроился работать в одну из крупных сетей общественного питания.
«У них очень удобно совмещать — график продуман, все организовано для школьников и студентов. При этом учеба у сына на первом месте, никто не давит, все гибко», — отметила она.
По словам Белодед, среди самых доступных вариантов работы для подростков остаются вакансии курьера, помощника в пункте выдачи заказов, промоутера, официанта и сотрудника торгового зала. При этом до 16 лет выбор остается заметно меньше:
«В 14 лет вариантов очень мало. Гораздо легче найти место с 16 лет. Чаще всего это позиции ассистентов, помощников, подавальщиков — без сложных задач, но с понятными обязанностями».
Работодатели обращают внимание вовсе не на опыт
Оказывается, главным преимуществом подростка при трудоустройстве становится вовсе не опыт работы.
«Единственное, что компании просят, — это ответственность. Если человек понимает, зачем он пришел, ему легче выстраивать карьерный трек и общаться с работодателем. Для HR зеленый флаг — если подросток занимается спортом или ходит в секцию: это маркер самоорганизации», — подчеркнула специалист.
По словам эксперта, многое зависит и от того, как кандидат рассказывает о своих планах.
«Помню, сыну отказали, потому что он честно сказал, что хочет поработать только летом, а потом учиться. На следующем собеседовании мы просто иначе сформулировали ответ: сделали акцент на желании совмещать работу и учебу, планировать свое время. И его взяли», — привела пример из жизни Белодед.
HR-эксперт добавила, что современные подростки стали более требовательными к работодателям и быстрее уходят из компаний, где им некомфортно.
«Если создать для них нормальные условия и научиться их слышать, они прекрасно работают. Не стоит равнять всех под одну гребенку: зумеры быстро уходят оттуда, где им плохо, но так же быстро становятся надежными сотрудниками там, где их ценят», — подчеркнула специалист.
Первый опыт может определить будущее
По мнению Светланы Белодед, именно ранний опыт работы нередко становится показателем высокой мотивации человека в будущем:
«Когда ко мне приходят взрослые кандидаты и рассказывают, что начали работать в 13–14 лет, я понимаю: перед мной человек с высокой мотивацией. Такие сотрудники чаще становятся эффективными руководителями: у них уже есть привычка брать ответственность и планировать свое время».
По словам эксперта, именно поэтому крупные работодатели все чаще рассматривают школьников не как временных сотрудников на лето, а как потенциальных специалистов, которые могут стать частью команды в будущем.