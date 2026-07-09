В парке «Патриот» 11 июля состоится Кубок Подмосковья по стрельбе

09 июля 2026, 09:42

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Многофункциональный огневой центр парка «Патриот» в Кубинке примет третий этап Кубка Подмосковья по стрельбе на дальние дистанции. Турнир состоится в субботу, 11 июля. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





За победу будут сражаться как подмосковные стрелки, так и спортсмены из Москвы, Ярославской и Владимирской областей — всего 48 человек.





«Участникам предложат выполнить десять упражнений на дистанциях от 1000 до 1600 метров», — говорится в сообщении.