В парке «Патриот» 11 июля состоится Кубок Подмосковья по стрельбе
Многофункциональный огневой центр парка «Патриот» в Кубинке примет третий этап Кубка Подмосковья по стрельбе на дальние дистанции. Турнир состоится в субботу, 11 июля. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
За победу будут сражаться как подмосковные стрелки, так и спортсмены из Москвы, Ярославской и Владимирской областей — всего 48 человек.
«Участникам предложат выполнить десять упражнений на дистанциях от 1000 до 1600 метров», — говорится в сообщении.Турнир организует Федерация стрельбы на дальние дистанции Московской области при поддержке Общероссийской федерации стрельбы на дальние дистанции. Соревнования начнутся в девять утра.
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