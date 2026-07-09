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В Мытищах построили детский сад на 255 мест

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Строительство детского сада, рассчитанного на 255 воспитанников, завершили в жилом комплексе «Ярославский квартал» на территории округа Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.



Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

«В здании обустроены 11 помещений для групп со своими игровыми, спальнями, буфетными, раздевалками и санузлами, а также музыкальный и физкультурный залы, медпункт и пищеблок. На прилегающей территории созданы прогулочные зоны с теневыми навесами и установлена спортплощадка», — говорится в сообщении.
Детсад девелопер построил за свой счёт в рамках договора о комплексном развитии территории. В ЖК возведут также школу на 550 учеников и многоуровневый паркинг.
Лев Каштанов

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