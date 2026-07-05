Стало известно, как работающему пенсионеру получить августовскую прибавку

05 июля 2026, 18:20

Депутат Говырин: работающие пенсионеры получат доплату без обращений в Соцфонд

Фото: Istock/YULIYA555

Депутат Госдумы Алексей Говырин разъяснил условия получения августовской прибавки к пенсии для работающих пенсионеров в 2026 году.





В беседе с RT политик сообщил, что с 1 августа Социальный фонд автоматически пересчитает страховые пенсии за работу в 2025 году. Заявление при этом подавать не нужно.



По словам Говырина, взносы конвертируют в баллы, но учтут максимум три. Стоимость одного балла — 156,76 руб., поэтому максимальная прибавка составит 470,28 руб. в месяц.

«Полные три балла набираются при зарплате около 69 тыс. рублей в месяц до вычета налога. Прибавку получат и те, кто уволился в течение 2025 года, значение имеет сам факт уплаты взносов за этот период. Заранее полезно заказать выписку из индивидуального лицевого счёта через «Госуслуги» и убедиться, что работа и взносы за 2025 год отражены полностью», — сообщил депутат.