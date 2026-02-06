Жителям Подмосковья рассказали, когда и как заменить старую газовую плиту
В Московской области насчитывается около 40 000 многоквартирных домов с газовым оборудованием. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Срок службы газовой плиты в среднем составляет от 10 до 12 лет. Потом её необходимо заменить, так как изнашиваются газовые краны, нарушается теплоизоляция духовки. Замену могут проводить только специалисты – самостоятельная установка плиты запрещена.
В министерстве напомнили жителям порядок замены.
«Приобретите новую плиту, сохраните документы и сертификат соответствия. Оформите заявку в специализированной организации Мособлгаза, с которой заключён договор на техобслуживание газового оборудования. В Подмосковье это можно сделать через региональные портал госуслуг. Специалист приедет в согласованный день и время, демонтирует старую плиту, установит новую, проверит оборудование на предмет утечки газа и оформит акт выполненных работ», – рассказали в Минчистоты.После замены плиты техническое обслуживание проводится не реже раза в год и является обязательным условием для поставки газа.
В ведомстве напомнили, что препятствование проведению профилактических работ влечёт административную ответственность. Штраф за отказ допустить специалиста газовой службы для обслуживания или ремонта внутридомового газового оборудования после уведомления составляет для граждан 5000-10 000 рублей, для должностных лиц – 25 000-100 000 рублей, а для юрлиц – 200 000-500 000 рублей.