ГД приняла проект об эксперименте по продаже лекарств через передвижные аптеки

13 января 2026, 15:24

Фото: iStock/AlexRaths

На пленарном заседании Госдумы был принят в первом чтении законопроект, который предполагает проведение эксперимента по продаже лекарств через передвижные аптечные пункты в сельских районах, где отсутствуют стационарные аптеки. Об этом пишет РИА Новости.