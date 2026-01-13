ГД приняла проект об эксперименте по продаже лекарств через передвижные аптеки
На пленарном заседании Госдумы был принят в первом чтении законопроект, который предполагает проведение эксперимента по продаже лекарств через передвижные аптечные пункты в сельских районах, где отсутствуют стационарные аптеки. Об этом пишет РИА Новости.
Он был представлен в Госдуму депутатами от фракции «Единая Россия» и сенаторами 17 декабря 2025 года. Правительство Российской Федерации ранее выразило поддержку этой инициативе. Идея в том, чтобы обеспечить доступ к лекарствам в селах, где нет медицинских учреждений.
Передвижные пункты будут работать как отдельные подразделения аптечных организаций и смогут продавать товар прямо на месте, без необходимости в стационарной точке. Однако в них не будут продаваться некоторые виды препаратов. Например, они не смогут реализовывать лекарства, содержащие наркотические или психотропные вещества, а также радиофармацевтические и иммунобиологические препараты.
