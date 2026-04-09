Таблетки вместо детства: в России антидепрессанты назначают уже с 9 лет
В России возраст начала приёма антидепрессантов заметно снизился. С таким лечением часть детей сталкивается уже в младших классах, а иногда и в 9 лет. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Психологи и психиатры связывают рост тревожности у школьников с давлением в семье, зависанием в соцсетях и постоянной информационной перегрузкой. На этом фоне родители всё чаще ведут сыновей и дочерей к специалистам с раннего возраста.
Обычно такие препараты назначают при депрессии и тяжёлых расстройствах. Сейчас их нередко принимают подростки в 12–14 лет. Иногда курс начинается ещё раньше.
Так, у девочки из Рыбинска после начала учёбы начались ежедневные истерики из-за нагрузки. В 12 лет ей назначили антидепрессанты, и мать заметила улучшение. У школьницы из Москвы в третьем классе обострилась реакция на мелочи, а позже появился психосоматический кашель. Ей помогли лекарства и занятия с психологом.
Эксперты считают, что многим детям хватает психотерапии и поддержки близких. Отдельную роль играет тревожность родителей. Из-за неё взрослые порой видят проблему в каждой эмоциональной реакции ребёнка и сразу записывают его на приём.
