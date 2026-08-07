«Мастер-план для духовной столицы»: Как работает Фонд по развитию Сергиева Посада

07 августа 2026, 11:18

оригинал Фото: iStock/Marcos Elihu Castillo Ramirez

Деятельность Фонда по развитию Сергиева Посада не ограничивается стройкой и благоустройством. Особое место занимает просветительская деятельность, работа с архивами и поддержка креативных индустрий.





Руководитель обособленного подразделения Фонда по развитию Сергиева Посада Марина Сахно в беседе с «Радио 1» рассказала, как современные студенты помогают сохранять историю, а старинные промыслы обретают новое дыхание.





«Мы занимаемся и просветительской деятельностью, проводим конференции и фестивали. Много поднимаем историю, у нас есть сотрудники, которые работают с архивами, чтобы данные были официальными, точными и проверенными. Мы сотрудничаем с РАНХиГС, Высшей школой экономики, ВГИКом, нашей Духовной академией», — сказала она.

«Это исследование о том, как люди ощущают территорию, хотят ли они перемен. Документ будет передан проектировщикам — без него сложно принимать правильные решения по благоустройству. 5 сентября пройдет Всероссийский фестиваль "Сотворение". Это соединение народных промыслов и креативной индустрии. В этом году мы открываем стенд токаря Звёздочкина — ведь именно благодаря ему появилась первая матрёшка, и в этом году исполняется 150 лет со дня его рождения. Мы "оживим" его творчество для всех гостей», — поделилась собеседница.