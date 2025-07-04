В результате атаки БПЛА на Сергиев Посад пострадал один местный житель
В результате атаки украинских беспилотников на Сергиев Посад пострадал один местный житель. Об этом сообщили в городской администрации.
«В настоящий момент известно о четырех взрывах в районе микрорайона Звездочка. Пострадал один мужчина», — передает telegram-канал властей Сергеева Посада.
У пострадавшего зафиксированы незначительные осколочные ранения. Жителей просят сохранять спокойствие и не подходить к окнам. К тому же власти потребовали не фотографировать работу ПВО по вражеским целям.