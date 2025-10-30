Место, где обнимают олени: под Рузой принимает гостей уникальная ферма

30 октября 2025, 22:11

оригинал Фото: сайт zoooleni.ru

В Рузском муниципальном округе для жителей и гостей Подмосковья работает «Трогательный парк оленей». О том, как увлекательно провести время в одном из самых интересных в регионе мест для туристов, «Радио 1» рассказали основатель и хозяин фермы ZooOleni Василий Васичкин и её сотрудница Евгения Речкина.







«Сначала олени появились на даче, они уже 30 лет у меня живут. Первые северные олени появились, когда разваливался Советский Союз и постепенно превращался в Россию. ВДНХ развалилась, закрылся и превратился в торговую точку павильон «Охота». Там жили четыре оленя, которые катали людей по территории. А самый младший ещё и снимался в фильме 1960-х годов «Снежная королева». И тут мне звонит ветеринарный врач и просит купить этих оленей, иначе они пропадут. Жалко было пускать их под нож. В итоге мне их отдали по бухгалтерской стоимости, за копейки. Они вышли на пенсию и провели остаток жизни у меня», – рассказал Василий.

Фото: сайт zoooleni.ru



«А ферму придумала Женя. Девушка училась в Рузе, вышла замуж, родила двух детей и стала ходить с ними смотреть на оленей. С ней приходили другие мамы, её подружки. Вот ей и пришло в голову открыть такое предприятие – оленью ферму, «Трогательный парк оленей». Тогда я зарегистрировал ИП, стал пускать людей и в конце концов получил статус зоопарка. Теперь ко мне приходят люди, платят деньги и общаются с оленями», – объяснил Васичкин.

Фото: сайт zoooleni.ru



«Мне олени всегда казались дикими. Думала, что такие большие животные не могут быть ручными. И когда ко мне в первый раз подошёл олень, и его можно было потрогать, погладить, он был такой тёплый, контактный! У меня был просто дикий восторг! Тогда и появилась идея, что людям было бы интересно приходить и вот так общаться с животными, причём не только взрослым, но и детям», – вспомнила Евгения.

«Животные, которые родились на ферме, любят людей. Они их не только не боятся, а сами идут к человеку. К нам приезжают даже дети с ограниченными возможностями здоровья. Они обнимаются с оленями, и некоторые даже плакать начинают, потому что у человека нет общения с такими живыми существами как олени. А олень подходит сам, может тебя лизнуть, обнять, положить шею на ребёнка, который, например, парализован. Это очень помогает, это быстрый способ выздоровления», – поделился собеседник «Радио 1».

Фото: сайт zoooleni.ru



«Конечно, в основном срок жизни оленей – примерно 14 лет, но некоторые живут до 30 и более. У меня одна олениха даже родила в 30 лет. И не только олени – у меня полярные совы, купленные в Московском зоопарке, уже прожили больше, чем в природе», – рассказал хозяин фермы.

Фото: сайт zoooleni.ru



«Они приедут и будут смотреть не только на оленей, но и впитывать всю новогоднюю атмосферу и волшебство, которое происходит в парке. Новый год там особенный. Парк наполняется детскими улыбками, смехом. Приезжают взрослые, которые, как дети погружаются в атмосферу праздника. Мы готовим новогоднее представление, которое будет проходить в шатре. Оно называется «Алиса в строении чудес». Будет шоу мыльных пузырей, будут иллюзионисты, будут выступать актёры. Конечно, будут и новогодние подарки. Будет работать домик Санты, в который смогут зайти дети, приготовить стихотворения, спеть песенки и получить небольшой подарок. Заработают и новогодние мастер-классы», – рассказала о планах Евгения Речкина.