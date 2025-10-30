Щенок Пельмешка помогает бойцам ВС России дежурить на позициях
Российские военнослужащие группировки войск «Восток» нашли верного друга на запорожском направлении. Щенок по кличке Пельмешка присоединился к бойцам и быстро завоевал их доверие, пишет РИА Новости.
Старший стрелок с позывным «Еврей» рассказал, как пёс стал настоящим помощником.
«Мы стояли на позициях, когда к нам прибился этот маленький, пухленький комочек. Ребята решили назвать его Пельмешка», — отметил боец.
Военнослужащие также нашли котят, одного из которых назвали Дымок. Эти два животных удивили всех дружбой. Они спали вместе и защищали друг друга. Пельмешка проявил себя как надежный сторож. Он лает, когда видит незнакомцев, что служит сигналом для бойцов на посту.
