В Подмосковье запустили онлайн-регистрацию домашних питомцев

30 октября 2025, 20:01

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области вступили в силу нововведения в Порядок регистрации домашних животных. Речь идёт об отмене обязательного визита в государственную ветеринарную клинику и возможности регистрировать питомцев для юрлиц. Это сделает процесс максимально удобным для владельцев, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Теперь процедуру регистрации можно пройти дистанционно через портал государственных и муниципальных услуг Московской области. Это сэкономит время и силы хозяев. Зарегистрировать животных смогут не только граждане, но и организации – питомники, садоводческие товарищества, гаражные кооперативы, предприятия и индивидуальные предприниматели.

«Для оформления понадобится всего несколько шагов. Убедитесь, что ваша собака чипирована, так как наличие чипа остаётся обязательным требованием. Подготовьте цифровые фотографии морды животного анфас, страниц ветеринарного паспорта с данными о владельце, сведениями о животном и номером чипа. Авторизуйтесь на портале госуслуг Подмосковья и перейдите в раздел «Регистрация домашних животных». Заполните все обязательные поля и загрузите фото. Отправьте заявку. Результат поступит в личный кабинет пользователя на портале», – отметили в пресс-службе.