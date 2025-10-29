«Месяц добрых дел» объединит тысячи добровольческих мероприятий по всей России

29 октября 2025, 17:47

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

Благотворительный портал «Добро.РФ» запускает новую программу для поддержки добровольческого сообщества. Она направлена на развитие добровольчества в регионах и призвана помочь людям, которые вносят позитивные изменения в жизнь общества.





Старт программы приурочен к юбилейному международному Форуму гражданского участия «Мы вместе», который отмечает заслуги волонтёров. Программа начнётся 4 ноября, в День Народного Единства, и продлится месяц. Её так и назвали – «Месяц добрых дел», рассказала «Радио 1» директор департамента проектов и событий портала «Добро.РФ» Елена Черненко.

«Наша ключевая цель – вовлечь как можно больше активных граждан в добрые дела и акты взаимопомощи. В преддверии пятого Форума гражданского участия «Мы вместе» «Добро.РФ» вместе с Росмолодёжью запускает масштабную региональную программу. Со Дня народного единства до Дня волонтёра, который отмечают 5 декабря, по всей стране пройдут тысячи добровольческих мероприятий, объединённых общей идеей: каждый может менять мир к лучшему. Это не просто акция. Мы хотим организовать настоящий фестиваль добра, чтобы каждый почувствовал, что его помощь нужна и важна», – пояснила Черненко.

«Месяц добрых дел» охватывает семь ключевых направлений, и каждый сможет найти себе дело по душе. Особое внимание уделено поддержке участников СВО и их семей, сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны в год 80-летия Победы. Параллельно организуются проекты в сфере социального, экологического, культурного и даже научного волонтёрства. Например, в Московской области можно с 3 ноября посетить приют «Домашний» в селе Булатниково, в Реутове прийти на диалог с героями, в Воскресенске – присоединиться ко Дню единых действий и изготовить всей семьей маскировочные сети», – рассказала собеседница «Радио 1».

«1 ноября на главной странице появится специальный раздел проекта. Там можно будет найти полную инструкцию – как присоединиться к зарегистрированным событиям в вашем конкретном регионе, городе или даже селе. Можно анонсировать и своё собственное доброе дело», – сообщила Елена Черненко.