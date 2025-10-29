«Месяц добрых дел» объединит тысячи добровольческих мероприятий по всей России
Благотворительный портал «Добро.РФ» запускает новую программу для поддержки добровольческого сообщества. Она направлена на развитие добровольчества в регионах и призвана помочь людям, которые вносят позитивные изменения в жизнь общества.
Старт программы приурочен к юбилейному международному Форуму гражданского участия «Мы вместе», который отмечает заслуги волонтёров. Программа начнётся 4 ноября, в День Народного Единства, и продлится месяц. Её так и назвали – «Месяц добрых дел», рассказала «Радио 1» директор департамента проектов и событий портала «Добро.РФ» Елена Черненко.
«Наша ключевая цель – вовлечь как можно больше активных граждан в добрые дела и акты взаимопомощи. В преддверии пятого Форума гражданского участия «Мы вместе» «Добро.РФ» вместе с Росмолодёжью запускает масштабную региональную программу. Со Дня народного единства до Дня волонтёра, который отмечают 5 декабря, по всей стране пройдут тысячи добровольческих мероприятий, объединённых общей идеей: каждый может менять мир к лучшему. Это не просто акция. Мы хотим организовать настоящий фестиваль добра, чтобы каждый почувствовал, что его помощь нужна и важна», – пояснила Черненко.В течение месяца волонтёры по всей стране будут восстанавливать исторические памятники, поддерживать пожилых людей и детей, проводить экологические акции, делиться знаниями.
«Месяц добрых дел» охватывает семь ключевых направлений, и каждый сможет найти себе дело по душе. Особое внимание уделено поддержке участников СВО и их семей, сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны в год 80-летия Победы. Параллельно организуются проекты в сфере социального, экологического, культурного и даже научного волонтёрства. Например, в Московской области можно с 3 ноября посетить приют «Домашний» в селе Булатниково, в Реутове прийти на диалог с героями, в Воскресенске – присоединиться ко Дню единых действий и изготовить всей семьей маскировочные сети», – рассказала собеседница «Радио 1».Чтобы стать участником «Месяца добрых дел», не обязательно быть волонтёром или благотворителем. Достаточно зайти на платформу «Добро.РФ».
«1 ноября на главной странице появится специальный раздел проекта. Там можно будет найти полную инструкцию – как присоединиться к зарегистрированным событиям в вашем конкретном регионе, городе или даже селе. Можно анонсировать и своё собственное доброе дело», – сообщила Елена Черненко.При этом она подчеркнула, что возрастных ограничений для участия в «Месяце добрых дел» не существует.