В Павловском Посаде рассказали о работе местных волонтёров
Более 80 жителей Павловского Посада являются членами движения «Волонтёры Подмосковья». О том, какой деятельностью они заняты, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Штаб-квартира Павлово-Посадских волонтёров расположена в молодёжном центре «Авангард». Работу координирует Юлия Булык.
«В число постоянных проектов, в которых участвую волонтёры, входит программа «На равных», направленная на адаптацию в обществе ребят из отделения социальной реабилитации, «ITмуровцы» — по повышению цифровой грамотности пожилых людей, организация новогодних праздников для особенных детей и пр.», — говорится в сообщении.Особое внимание волонтёры уделяют помощи участникам СВО. Только в этом году добровольцы собрали для бойцов более 500 кг гуманитарной помощи. Кроме того, они плетут маскировочные сети и делают окопные свечи.
Чтобы присоединиться к волонтёрскому движению Павловского Посада, достаточно позвонить по телефону 2-05-55 или написать в группу молодёжного центра «Авангард».