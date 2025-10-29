Достижения.рф

В Павловском Посаде рассказали о работе местных волонтёров

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Более 80 жителей Павловского Посада являются членами движения «Волонтёры Подмосковья». О том, какой деятельностью они заняты, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.



Штаб-квартира Павлово-Посадских волонтёров расположена в молодёжном центре «Авангард». Работу координирует Юлия Булык.

«В число постоянных проектов, в которых участвую волонтёры, входит программа «На равных», направленная на адаптацию в обществе ребят из отделения социальной реабилитации, «ITмуровцы» — по повышению цифровой грамотности пожилых людей, организация новогодних праздников для особенных детей и пр.», — говорится в сообщении.
Особое внимание волонтёры уделяют помощи участникам СВО. Только в этом году добровольцы собрали для бойцов более 500 кг гуманитарной помощи. Кроме того, они плетут маскировочные сети и делают окопные свечи.

Чтобы присоединиться к волонтёрскому движению Павловского Посада, достаточно позвонить по телефону 2-05-55 или написать в группу молодёжного центра «Авангард».
Лев Каштанов

