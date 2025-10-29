Жителей Подмосковья пригласили присоединиться к волонтёрским поисковым отрядам

29 октября 2025, 16:19

Фото: пресс-служба Роспатриотцентра

Поисковое движение России занимается розыском останков бойцов Великой Отечественной войны и их идентификацией. Присоединиться к отрядам волонтёров может любой желающий. Об этом сообщает пресс-служба Роспатриотцентра.





Движение существует уже 12 лет. За это время добровольцы обнаружили останки более 250 тысяч солдат и установили свыше 15 тысяч имён. Проводятся также исторические выставки, реализуются архивные проекты.





«Сейчас в стране действуют полторы тысячи отрядов, в которые входят около 45 тысяч поисковиков», — говорится в сообщении.