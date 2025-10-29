Жителей Подмосковья пригласили присоединиться к волонтёрским поисковым отрядам
Поисковое движение России занимается розыском останков бойцов Великой Отечественной войны и их идентификацией. Присоединиться к отрядам волонтёров может любой желающий. Об этом сообщает пресс-служба Роспатриотцентра.
Движение существует уже 12 лет. За это время добровольцы обнаружили останки более 250 тысяч солдат и установили свыше 15 тысяч имён. Проводятся также исторические выставки, реализуются архивные проекты.
«Сейчас в стране действуют полторы тысячи отрядов, в которые входят около 45 тысяч поисковиков», — говорится в сообщении.Для того, чтобы стать частью поискового движения России, можно присоединиться к действующему в регионе отряду или создать свой.
Подробная и актуальная информация размещается на официальном сайте поисковиков.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Он включает страхование их жизни и здоровье на время проведения акций, помощь в организации мероприятий, выплату грантов на реализацию проектов, консультации по открытию и ведению дел социальных НКО, а также консультационную и информационную поддержку. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.