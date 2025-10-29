В Орехово-Зуеве «Волонтёрами Подмосковья» стали более 2 тыс. человек

29 октября 2025, 14:28

оригинал Фото: пресс-служба администрации Орехово-Зуевского г.о.

Свыше двух тысяч жителей Орехово-Зуевского округа присоединились к движению «Волонтёры Подмосковья» за последние пять лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Движение запустили во время эпидемии коронавируса. Тогда добровольцы из Орехово-Зуева выполняли заявки жителей и помогали медикам проводить вакцинацию.





«В 2022 году волонтёрский штаб в Орехово-Зуевском округе получил статус ресурсного центра поддержки добровольчества и некоммерческих организаций в Московской области. Добровольцы начали помогать бойцам СВО, их семьям, жителям новых территорий и приграничных областей», — говорится в сообщении.