В Орехово-Зуеве «Волонтёрами Подмосковья» стали более 2 тыс. человек
Свыше двух тысяч жителей Орехово-Зуевского округа присоединились к движению «Волонтёры Подмосковья» за последние пять лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Движение запустили во время эпидемии коронавируса. Тогда добровольцы из Орехово-Зуева выполняли заявки жителей и помогали медикам проводить вакцинацию.
«В 2022 году волонтёрский штаб в Орехово-Зуевском округе получил статус ресурсного центра поддержки добровольчества и некоммерческих организаций в Московской области. Добровольцы начали помогать бойцам СВО, их семьям, жителям новых территорий и приграничных областей», — говорится в сообщении.Сейчас эта работа продолжается. Кроме того, волонтёры проводят инклюзивные акции, в том числе регулярные тренировки и соревнования для спортсменов с инвалидностью.
Ресурсный центр «Волонтёров Подмосковья» Орехово-Зуевского округа расположен по адресу: город Орехово-Зуево, Набережная, дом №10б. Здесь ждут всех, кто хочет помогать людям.