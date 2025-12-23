«Международный фестиваль добра» собрал детей из России, Белоруссии, Армении и Индии

23 декабря 2025, 18:53

Участниками «Международный фестиваль добра», который прошёл во Всероссийском детском центре «Смена», стали более 200 подростков в возрасте от 14 до 17 лет из разных регионов России, в том числе из Московской области, а также из Армении. В онлайн-формате к программе присоединились дети из Индии и Белоруссии.





Ребята познакомились с работой крупнейших волонтёрских организаций, развили навыки в патриотическом, экологическом, поисково-спасательном и медицинском добровольчестве. Об этом «Радио 1» рассказала заместитель директора ВДЦ «Смена» Оксана Легченко.

«Программа «Международный фестиваль добра» реализуется при поддержке Министерства просвещения России. Нам было важно, чтобы ребята познакомились с понятием волонтёрства, увидели его как реальный и понятный способ быть полезным обществу. По итогам фестиваля можно уверенно сказать, что эти цели достигнуты. Добровольчество перестало быть для детей абстрактной идеей. Оно стало личным опытом. Участники начали по-другому относиться к инициативе, ответственности и своему вкладу в общее дело. Это и есть главный показатель эффективности нашей программы», – отметила Легченко.

«Особый акцент был сделан на работе с информацией. Разбирали реальные кейсы, постигали, как доносить важные смыслы до аудитории, вдохновляя на добрые дела. Практический опыт ребята закрепили на ярмарке добрых инициатив и в волонтёрском фестивале. А кульминацией стал международный телемост. Он проходил под названием «Эстафета добрых традиций». Мы дали яркий старт пилотному проекту – нашему международному волонтёрскому отряду. Это платформа для совместных свершений юных энтузиастов из разных стран», – сказала собеседница «Радио 1».