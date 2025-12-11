Победителям конкурса «Лучшая русская школа за рубежом» вручили награды в Москве

11 декабря 2025, 18:14

Фото: пресс-служба Центра международного сотрудничества

В Историческом музее на Красной площади в Москве торжественно наградили победителей и призёров V Международного конкурса «Лучшая русская школа за рубежом». Организатором выступил Центр международного сотрудничества Министерства просвещения России.





В этом году конкурс проходил в трёх номинациях: «Учитель-международник», «Лучший педагогический коллектив русской школы» и «Знамя Победы в руках учителя». Награды получили представители Абхазии, Вьетнама, Египта, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Монголии, Приднестровья, Таджикистана, Турции и Узбекистана.



Из 1400 заявок, поступивших из 36 стран, жюри выбрало 58 финалистов. В очном финале проекты защищали 11 школ и 22 педагога. Финалисты представляли авторские методики, решали педагогические кейсы и проводили открытые уроки.



Конкурс «Лучшая русская школа за рубежом» проводится с 2021 года. О его особенностях «Радио 1» рассказал директор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Центр международного сотрудничества Минпросвещения России» Сергей Малышев.

«Задача конкурса – поддержать школы и учителей, которые помогают детям за границей учиться на русском языке и сохранять связь с русской культурой. Он задаёт ориентиры для всей сети школ и поддерживает связи внутри большого профессионального сообщества – учителей и школьных коллективов, благодаря которым российское образование и укрепляется во всем мире», – отметил Малышев.

«Именно потому мы ввели новую номинацию «Знамя Победы в руках учителя». Нам было важно подчеркнуть, какую роль играет учитель в передаче подлинного знания о войне. Сегодня, когда вокруг так много противоречий и искажённой информации, особенно важно, чтобы дети слышали честный рассказ, который помогает понять историю, соединяет поколения и сохраняет историческую правду», – сказал собеседник «Радио 1».

«В него входят школы разных стран, где дети изучают сам русский язык и школьные предметы на нём. Это мировая сеть русскоязычных школ, которые поддерживают друг друга, помогают сохранять язык и культурную среду. На сегодня в ассоциации – около 700 школ из 95 стран», – рассказал Сергей Малышев.