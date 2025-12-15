Международный форум в Москве объединил школьных библиотекарей из десяти стран

15 декабря 2025, 17:34

оригинал Фото: Telegram-канал @minprosrf

В Национальном центре «Россия» прошёл Международный форум школьных библиотекарей, в котором приняли участие представители порядка десяти стран мира. Форум объединил более 1000 специалистов из России, Беларуси, Абхазии, Армении, Южной Осетии, Приднестровской Молдавской Республики, Таджикистана, Казахстана и Киргизии.





Фото: пресс-служба Российского общества «Знание» Форум организован Российским обществом «Знание» совместно с Министерством просвещения Российской Федерации по поручению Президента России Владимира Путина.





«Педагоги-библиотекари всё чаще выступают в роли наставников, вовлечённых в воспитательный процесс, помогают детям открывать для себя чтение. В Обществе «Знание» мы видим, насколько сильные и увлечённые профессионалы работают в школьных библиотеках, какие творческие решения они находят, чтобы увлечь книгой не только школьников, но и их родителей. Хочется искренне поблагодарить педагогов-библиотекарей за то, что они формируют у детей любовь к чтению, воспитывают вдумчивых, неравнодушных людей и укрепляют уважение к своей стране и её культурному наследию», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль в диалоге с «Радио 1».

«Два дня мы общались с коллегами, изучали практики, делились опытом. Каждая площадка была настолько насыщенной, что невозможно было уйти без положительных эмоций. Это восторг», — рассказала Людмила в эфире «Радио 1».

Фото: Telegram-канал @minprosrf

«Я считаю, что библиотека должна быть центром знаний и инноваций, активно внедрять новые технологии и соответствовать требованиям цифрового века», — отметила наставник.

«Да, дети получают информацию через интернет, но интерес к книге всё равно возникает. Когда мы создаём читающую среду, обсуждаем прочитанное, дети начинают тянуться к книгам», — сказала Людмила.