Педагог-библиотекарь из Одинцова вышла в финал всероссийского конкурса
Дарья Хозящева — педагог-библиотекарь одинцовского образовательного центра «Багратион» — прошла отбор и принимает участие в финале всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший школьный педагог-библиотекарь России». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Испытания конкурсантов проводятся в Москве в рамках Первого международного форума школьных библиотекарей.
«На заключительном этапе конкурса Дарья защитила свою авторскую работу «Московские храмы: путешествие в миниатюре», — говорится в сообщении.В мероприятии принимают участие и другие представители округа. В частности, методист Одинцовского УМЦ «Развитие образования» Маргарита Яхлакова является членом экспертного совета конкурса. Кроме того, пленарные сессии, дискуссионные панели и мастер-классы форума посетили сотрудники библиотек Одинцовской школы №5, Зареченской школы и образовательного центра «Флагман».