18 ноября 2026, 22:06

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Подмосковье во второй раз состоялась Международная выставка лифтов, подъёмного оборудования и комплектующих «Лифт Экспо». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Эта выставка считается ведущей площадкой для демонстрации достижений и технологий в области вертикального транспорта.



Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Среди участников были представители лифтовой отрасли, производители оборудования, эксперты из России и из-за рубежа. Всего на мероприятие собрались более 3000 специалистов. В их числе – представители подведомственного Министерству ЖКХ Управления технического надзора капитального ремонта Московской области.



Фото: пресс-служба МинЖКХ МО



«Мероприятия такого уровня – идеальная платформа для того, чтобы поделиться лучшими подмосковными практиками и перенять самое прогрессивное из отечественного опыта. Модернизация лифтового парка – одно из приоритетных направлений по линии ведомства, поскольку это всегда означает безопасность жителей. В обеспечении бесперебойной работы оборудования задействованы разнопрофильные специалисты – инженеры-механики, электромонтеры, диспетчеры аварийных служб, эксперты технадзора», – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО