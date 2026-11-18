Международную выставку «Лифт Экспо» посетили более 3000 участников
В Подмосковье во второй раз состоялась Международная выставка лифтов, подъёмного оборудования и комплектующих «Лифт Экспо». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Эта выставка считается ведущей площадкой для демонстрации достижений и технологий в области вертикального транспорта.
Среди участников были представители лифтовой отрасли, производители оборудования, эксперты из России и из-за рубежа. Всего на мероприятие собрались более 3000 специалистов. В их числе – представители подведомственного Министерству ЖКХ Управления технического надзора капитального ремонта Московской области.
«Мероприятия такого уровня – идеальная платформа для того, чтобы поделиться лучшими подмосковными практиками и перенять самое прогрессивное из отечественного опыта. Модернизация лифтового парка – одно из приоритетных направлений по линии ведомства, поскольку это всегда означает безопасность жителей. В обеспечении бесперебойной работы оборудования задействованы разнопрофильные специалисты – инженеры-механики, электромонтеры, диспетчеры аварийных служб, эксперты технадзора», – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
В рамках выставки свои наработки представили ведущие предприятия отечественного лифтостроения. Так, например, Карачаровский механический завод показал новый дизайн отделки лифтовой кабины «Атмосфера». Такие инновационные подъёмники уже поставляют в новостройки Подмосковья и Москвы.
Серпуховский лифтостроительный завод развивает инновационную отделку кабин, используя искусственный интеллект. Санкт-Петербургский Лифтовой Завод продемонстрировал обновлённую модель лифта Comfort грузоподъёмностью 630 килограммов.
Выставку сопровождала насыщенная деловая программа. Всего на ней прошло более 10 сессий, круглых столов и дискуссий. Тематика охватывала производство, монтаж и эксплуатацию лифтов. Особое внимание уделили подбору кадров.