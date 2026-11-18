18 ноября 2026, 21:29

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Подмосковный Единый расчётный центр запустил акцию под названием «Прояви заботу». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.





Инициатива нацелена на поддержку граждан, которые помогают пожилым родственникам с коммунальными платежами.

«Суть акции проста. Жителям предлагают добавить лицевые счета своих близких, например, родителей, бабушек или дедушек, в собственный личный кабинет. Это позволит передавать показания счётчиков, получать и оплачивать квитанции за них легко, как за собственную квартиру. Первые 250 участников, выполнивших эти условия, получат бонус от МосОблЕИРЦ на лицевой счет», – рассказали в пресс-службе

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

«Единый расчетный центр Подмосковья меняет подходы к работе и взаимодействию с жителями. В первую очередь внедряем новые цифровые технологии. Ключевые вопросы, поступающие от жителей, в основном касаются образования задолженности за ЖКУ, корректности начислений в ЕПД по таким услугам, как отопление, водо-, электро-, газоснабжение в жилом помещении», – отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.