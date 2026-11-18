В Подмосковье стартовала акция Единого расчётного центра «Прояви заботу»
Подмосковный Единый расчётный центр запустил акцию под названием «Прояви заботу». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Инициатива нацелена на поддержку граждан, которые помогают пожилым родственникам с коммунальными платежами.
«Суть акции проста. Жителям предлагают добавить лицевые счета своих близких, например, родителей, бабушек или дедушек, в собственный личный кабинет. Это позволит передавать показания счётчиков, получать и оплачивать квитанции за них легко, как за собственную квартиру. Первые 250 участников, выполнивших эти условия, получат бонус от МосОблЕИРЦ на лицевой счет», – рассказали в пресс-службеДля участия в акции необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ или в приложениях «МосОблЕИРЦ Онлайн» и «ДомРесурс»; подписаться на получение электронной квитанции; добавить в личный кабинет как минимум один лицевой счёт близкого человека. Кроме того, нужно до 15 декабря полностью оплатить начисления по всем подключённым счетам через личный кабинет.
Чтобы добавить дополнительный лицевой счет, необходимо в личном кабинете на сайте или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» зайти в раздел «Адреса» или «Моя недвижимость». Далее надо нажать кнопку «+», ввести номер лицевого счета и сумму из любой квитанции за последние три месяца.
В приложении «ДомРесурс» на главной странице нужно выбрать поставщика «МосОблЕИРЦ», нажать «+» и следовать подсказкам системы. В этом приложении вместо суммы к оплате можно указать номер счётчика по лицевому счету.
«Единый расчетный центр Подмосковья меняет подходы к работе и взаимодействию с жителями. В первую очередь внедряем новые цифровые технологии. Ключевые вопросы, поступающие от жителей, в основном касаются образования задолженности за ЖКУ, корректности начислений в ЕПД по таким услугам, как отопление, водо-, электро-, газоснабжение в жилом помещении», – отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.По его словам, в министерстве провели анализ и сегодня видят снижение обращений жителей. Работа в этом направлении будет продолжаться.