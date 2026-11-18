Подмосковная тяжелоатлетка Фурдик стала серебряным призёром Открытого кубка ШОС
Александра Фурдик из Московской области завоевала серебряную медаль на международных соревнованиях по тяжёлой атлетике в рамках Открытого кубка Шанхайской организации сотрудничества. Турнир стартовал 18 ноября, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Фурдик представляет областной Центр олимпийских видов спорта, а также СШОР по летним видам спорта из Видного.
«Спортсменка поднялась на вторую ступень пьедестала почёта в первый соревновательный день. Выступая в весовой категории до 49 килограммов, подмосковная спортсменка показала результат 73 килограмма в рывке, 85 килограммов в толчке и 158 килограммов – в сумме двоеборья. Золото и бронзу завоевали представительницы Узбекистана и Белоруссии», – рассказали в министерстве.Ранее подмосковные дзюдоисты Дарья Захарова и Иван Цветков стали на турнире победителями соревнований по дзюдо.
Открытый кубок ШОС – международное спортивное мероприятие, объединяющее более 2000 спортсменов из стран Шанхайской организации сотрудничества и приглашённые команды. Соревнования по 10 видам спорта будут проходить до 23 ноября в Москве и Московской области.