18 ноября 2026, 21:02

оригинал Фото: СШОР по летним видам спорта

Александра Фурдик из Московской области завоевала серебряную медаль на международных соревнованиях по тяжёлой атлетике в рамках Открытого кубка Шанхайской организации сотрудничества. Турнир стартовал 18 ноября, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





Фурдик представляет областной Центр олимпийских видов спорта, а также СШОР по летним видам спорта из Видного.

«Спортсменка поднялась на вторую ступень пьедестала почёта в первый соревновательный день. Выступая в весовой категории до 49 килограммов, подмосковная спортсменка показала результат 73 килограмма в рывке, 85 килограммов в толчке и 158 килограммов – в сумме двоеборья. Золото и бронзу завоевали представительницы Узбекистана и Белоруссии», – рассказали в министерстве.