Сергиево-Посадские врачи избавили пациента от огромного тромба в сонной артерии
Врачи Сергиево-Посадской больницы спасли пациента с крупным тромбом в общей сонной артерии. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
К медикам обратился мужчина с жалобой на слабость в руке и ноге. Обследование показало, что четырёхсантиметровый тромб перекрыл большую часть левой сонной артерии – одного из главных сосудов, снабжающих кровью мозг.
Как установили специалисты, тромб образовался из-за атеросклероза и повреждения атеросклеротической бляшки. Стандартное в таких случаях удаление тромба через прокол несло высокий риск летального исхода. Он был не только крупным, но и рыхлым, и любое механическое воздействие могло спровоцировать его отрыв и фрагментацию, а фрагменты закупорили бы более мелкие сосуды мозга.
Врачи решили провести экстренную операцию – удалить участок сонной артерии вместе с тромбом, а затем установить синтетический сосудистый трансплантат.
«На время операции мы пережали участок артерии с двух сторон. Чтобы мозг продолжал получать кровь, установили временный шунт – специальное устройство, по которому кровоток шёл в обход пережатого участка. Затем вскрыли просвет артерии, удалили тромб, иссекли повреждённый участок и заменили его синтетическим протезом», – рассказал заместитель главврача по хирургической помощи Игорь Дядьков.Сразу после операции слабость в конечностях пациента прошла. Мужчина продолжал лечение в стационаре в течение 10 дней, а затем был выписан на реабилитацию.
Врачи напомнили, что слабость в руках и ногах, перекос лица, нарушение речи и сильная головная боль могут быть признаками инсульта. При их появлении нужно немедленно вызывать скорую помощь.