18 ноября 2026, 20:49

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Сергиево-Посадской больницы спасли пациента с крупным тромбом в общей сонной артерии. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





К медикам обратился мужчина с жалобой на слабость в руке и ноге. Обследование показало, что четырёхсантиметровый тромб перекрыл большую часть левой сонной артерии – одного из главных сосудов, снабжающих кровью мозг.



Как установили специалисты, тромб образовался из-за атеросклероза и повреждения атеросклеротической бляшки. Стандартное в таких случаях удаление тромба через прокол несло высокий риск летального исхода. Он был не только крупным, но и рыхлым, и любое механическое воздействие могло спровоцировать его отрыв и фрагментацию, а фрагменты закупорили бы более мелкие сосуды мозга.



Врачи решили провести экстренную операцию – удалить участок сонной артерии вместе с тромбом, а затем установить синтетический сосудистый трансплантат.

«На время операции мы пережали участок артерии с двух сторон. Чтобы мозг продолжал получать кровь, установили временный шунт – специальное устройство, по которому кровоток шёл в обход пережатого участка. Затем вскрыли просвет артерии, удалили тромб, иссекли повреждённый участок и заменили его синтетическим протезом», – рассказал заместитель главврача по хирургической помощи Игорь Дядьков.